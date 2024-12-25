Познайомитися із колоритними різдвяними звичаями можна, зокрема, на Галичині. І 24 Канал вам у цьому допоможе у рубриці "Скажи мені по-галицьки".

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Як святкують Різдво на Галичині

У дванадцятій добірці трохи розкажемо вам, як галичани святкують Різдвяні свята. А також познайомимо вам із цікавенькими святковими словечками із місцевої говірки.

На Святвечір галичани не йдуть на фестини в ресторацію, а святкують вдома. Це час, коли вся фамула збирається за святковим столом. Ставлять дідуха, згадують колядки і чекають, коли зійде перша зірка на небі.

Потім сідають до святої вечері і слухають, що скаже тато. Діти відразу тянуться рученьками до таци, аби продегустувати, чи файні пляцки на цей празник спекла мама.

та́ца – таця;

фа́мула – сім'я;

фестини – святкова забава;



Пляцки / Українська газдиня

Мама ж дивиться на тата, щоб нагадав дітям, що перш ніж набивати вантух мециями, треба помолитися, скуштувати кутю й інші 11 страв. І щоб не примудрилися гандричитися.

ва́нтух – живіт;

мециї – делікатеси;

гандричитися – сперечатися;

І як вже сіли до столу всі разом в красивому анцугу, то треба і якусь ладну спільну знимку зробити.

знимка – фотографія;

анцуґ – одяг;

ладний – красивий;

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Але діти все одно думають про пляцки і коляду. Як пляцки смачні, то дітвора хвалить маму і каже, шо вони фест файні. Навіть ліпші, ніж цукорки.

фест – добре; дуже;

цукорок – цукерка;

А так, як у дітей зараз ферії, то фрайди – повна хата. Після пляцків в хід йдуть фортеп'ян і давня галицька коляда. Батьки з того тішаться, бо знають, що то – не збитки. Аби у спокої, безпеці та всі разом.

фе́рії – канікули;

фра́йда – радість; забава;

фортеп'ян – фортепіано;

цент – гріш;

А якщо ви не знаєте, якими смачними потравами на святкових столах можуть похвалитися галицькі господині на Святий вечір і Святого Василя, то трохи почекайте – розкажемо про це в одній із наступних святкових добірок.

А ви поки готуйте який файний цент і цукорки, бо колядники і вертепи – вже на порозі. Христос ся рождає!

Вертеп колядує на Різдвяні свята: відео