Познакомиться с колоритными рождественскими обычаями можно, в частности, на Галичине. І 24 Канал вам в этом поможет в рубрике "Скажи мне по-галицки".

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Как празднуют Рождество на Галичине

У двенадцатой подборке немного расскажем вам, как галичане празднуют Рождественские праздники. А также познакомим вам с интересными праздничными словечками из местного говора.

На Сочельник галичане не идут на "фестини в ресторацію", а празднуют дома. Это время, когда вся фамула собирается за праздничным столом. Ставят дидуха, вспоминают колядки и ждут, когда взойдет первая звезда на небе.

Потом садятся к святому ужину и слушают, что скажет папа. Дети сразу тянутся ручками к таци, чтобы продегустировать, или прекрасные пляцки на этот праздник испекла мама.

та́ца – таця;

фа́мула – сім'я;

фестини – святкова забава;



Пляцки / Украинская хозяйка

Мама же смотрит на папу, чтобы напомнил детям, что прежде чем набивать вантух мециями, надо помолиться, попробовать кутью и другие 11 блюд. И чтобы не умудрились гандричиться.

ва́нтух – живіт;

мециї – делікатеси;

гандричитися – сперечатися;

И раз уж сели к столу все вместе в красивом анцугу, то надо и какую-то ладную совместную знимку сделать.

знимка – фотографія;

анцуґ – одяг;

ладний – красивий;

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Но дети все равно думают о пляцках и коляде. Как пляцки вкусные, то детвора хвалит маму и говорит, что они фест файные. Даже лучше, чем цукорки.

фест – добре; дуже;

цукорок – цукерка;

А так, как у детей сейчас ферии, то фрайды – полная хата. После пляцков в ход идут фортепиан и древняя галицкая коляда. Родители с того радуются, потому что знают, что это – не убытки. Чтобы в спокойствии, безопасности и все вместе.

фе́рії – канікули;

фра́йда – радість; забава;

фортеп'ян – фортепіано;

цент – гріш;

А если вы не знаете, какими вкусными потравами на праздничных столах могут похвастаться галицкие хозяйки на Святой вечер и Святого Василия, то немного подождите – расскажем об этом в одной из следующих праздничных подборок.

А вы пока готовьте какой прекрасный цент и цукорки, потому что колядники и вертепы – уже на пороге. Христос ся рождае!

Вертеп колядует на Рождественские праздники: видео