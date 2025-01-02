Так ви не засмічуватимете своє мовлення чужорідними і неправильними мовними конструкціями. Про це інформує 24 Канал.
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Як сказати українською "ви праві"
Однією із таких калькованих з російської мови фраз є "ви праві". Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в етері "Сніданку з 1+1" підказав, як краще сказати українською.
До прикладу, ви склали речення: "Ви праві, саме так треба зробити". У цьому разі мовознавець зауважив, що правою може бути рука або нога, а правий або лівий берег.
Натомість російському "вы правы" відповідає вислів "ваша правда" або "ваша думка слушна", чи "ви маєте рацію",
– зазначив вчитель.
Як сказати українською "ви праві" / скриншот відео
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Як сказати українською "вопрос на засыпку"
Часто також українці можуть вживати таку кальку як "питання на засипку". Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька запропонувала замінити російську фразу "вопрос на засыпку" українськими відповідниками.
І додала: українською можна сказати так:
- завальне запитання;
- каверзне запитання;
- підступне запитання.
Ще можна сказати так:
- капосне запитання;
- карколомне запитання;
- мудроване запитання;
- запитання з зірочкою.