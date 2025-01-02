Так ви не засмічуватимете своє мовлення чужорідними і неправильними мовними конструкціями. Про це інформує 24 Канал.

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Як сказати українською "ви праві"

Однією із таких калькованих з російської мови фраз є "ви праві". Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в етері "Сніданку з 1+1" підказав, як краще сказати українською.

До прикладу, ви склали речення: "Ви праві, саме так треба зробити". У цьому разі мовознавець зауважив, що правою може бути рука або нога, а правий або лівий берег.

Натомість російському "вы правы" відповідає вислів "ваша правда" або "ваша думка слушна", чи "ви маєте рацію",

– зазначив вчитель.



Як сказати українською "ви праві" / скриншот відео

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Як сказати українською "вопрос на засыпку"

Часто також українці можуть вживати таку кальку як "питання на засипку". Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька запропонувала замінити російську фразу "вопрос на засыпку" українськими відповідниками.

І додала: українською можна сказати так:

завальне запитання;

каверзне запитання;

підступне запитання.

Ще можна сказати так: