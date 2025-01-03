Они ассоциируются с боевыми действиями, персоналиями, оружием и тому подобное. Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал самые популярные.
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Какие новые слова обогатили украинский язык
Авраменко заметил, что даже в условиях войны украинцы проявляют незаурядный талант в создании новых слов. А таких творческий народ невозможно одолеть.
При этом он назвал самые популярные слова.
- Затридні (пишем одним словом) – нереалистичные планы.
- Іхтамнєтити – уничтожать врагов, удалять то, чего не должно быть
- Бавовна – взрыв в России или на территории, которую временно контролируют оккупанты.
Бавовна – это слово, которое и раньше было в нашем языке, но за ним закрепилось новое значение,
– отметил языковед.
И добавил, что это слово возникло в результате перевода русского "хлопок", то есть ударный звук со смещенным ударением "хлОпак". На украинском – хлопок.
- Піти за російським кораблем – потерпеть поражение.
Какие новые слова появились в украинском языке / фото Укрпочта
Заметим, что в Украине даже создали словарь неологизмов украинского языка, которые возникли с 24 февраля 2022 года.
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