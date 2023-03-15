24 Канал познакомит вас с неологизмами войны, уже успевшими прижиться в украинском языке. Также подскажет их значение, если вы еще не успели познакомиться с этими языковыми новообразованиями.
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"Каждая переломная эпоха в стране отражается в ее языке"
Именно полномасштабное нападение России в наше государство спровоцировало настоящую волну словообразования. Украинцы не только создали новые слова, но и придали новые значения обычным. Отдельные неологизмы уже даже внесли в иностранные словари.
Так, каждая переломная эпоха в стране отражается в ее языке. В начале 1990-х годов в украинском появились такие новые слова как "роздержавлення", или жаргонное "прихватизація", рассказывает Анастасия Левкова, писательница, член украинского ПЕН.
К слову, многие новообразования, которые активно используют даже сегодня, уходят еще в советские времена. Это такие военные и военные жаргонизмы как "двохсотий "или "трьохсотий". Часть неологизмов родилась в начале этой войны, то есть в 2014 – 2015 годах, таких как "аватар", часть – уже во время полномасштабной, например, "бавовна".
Сейчас украинцы творят как новые слова, так и придают старым новое значение. При этом не все цензурные неологизмы. Что любопытно: появляются не только новые слова, но и целые фразы. К примеру, "Доброго вечора, ми з України!".
"Добрый вечер, мы из Украины!" / эскиз Укрпочты
Как неологизмы отражают события и персоналии
В Украине даже создали словарь неологизмов украинского языка, возникших с 24 февраля 2022 года. Так, агентство АрмияInform презентовало 25 неологизмов, 9 новых словосочетаний и 9 слов, получивших новые значения.
Языковой омбудсмен Тарас Кремень при этом подчеркивает: неологизмы наименуют новые реалии и понятия, людей и их добродетели. Каждое слово отражает то, что знакомо всем украинцам. Кроме того, они подчеркивают особую характеристику их авторов: образность мышления, способность к переосмыслению действительности и большое чувство юмора.
В институте социальной и политической психологии языковые новообразования делят на группы по употреблению. В частности, описание оружия, описание врага, его характеристики, его действия, характеристики украинцев, географические объекты, связанные с войной. Что интересно: за последний год достаточно обогатилась военная лексика.
Собственно, в военно-политическом лексиконе неологизмы возникают под влиянием многих факторов: вооруженные конфликты, появление новых явлений, внедрение новых технологий, лингвистическая экономия и т.д.
Языковеды также информируют, что в некоторых словах, даже если они касаются русских оккупантов, все чаще употребляют заглавную букву Z, чтобы подчеркнуть негативную окраску слова, пренебрежительный подтекст, например: "Zайди".
Все же ученые утверждают, что отдельные неологизмы могут исчезнуть довольно быстро. Однако часть этих слов надолго запечатлевается в нашем языке.
Какие неологизмы возникли во время русско-украинской войны
В первой подборке подскажем вам интересные глаголы, созданные войной. Собственно, многие из них производны от названия оружия.
байрактарити;
енлоїти;
джавелінити;
стінгерити;
хаймарсити;
Все они слова означают "уничтожать врага". Так, как это делают украинцы с помощью американских и турецких "Джавелинов", "Хаймарсов", "Стингеров" и "Байракторов".
чорнобаїти;
кадирити;
Уже без преувеличения легендарная Чернобаевка, в которой навеки остались сотни, а то и тысячи окупантов, да их твердолобость подарили нам чудесный глагол "чорнобаїти" – то есть наступать на одни и те же грабли.
А жалкое тиктокерское войско Кадырова – слово "кадирити" – то есть выдавать желаемое за действительное.
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заукраїнити;
Это слово даже внесли в онлайн словарь англоязычного сленга. "Когда ты Россия и ты врываешься в страну, а в ответ получаешь унижение на глобальном уровне", – такое объяснение вы можете найти в словаре неологизмов Urban Dictionary.
К слову, из одного корня с помощью двух префиксов создадим слова "зукраїнити" и "заукраїнити".
Украинский трактор тянет российский танк / фото из открытых источников
наволонтерити;
українити;
відбандерити;
Также видим, что величие украинской нации отражается и в ее языке. Украинцы, как никто, могут "наволонтерити все – то есть найти что-то нужное, даже из-под земли достать. Что уж говорить, что за свою страну они "відукраїнять" – дадут жесткий ответ на неоправданные действия – и "відбандерять" врагов – то есть убьют.
Что важно еще немного – и эти слова станут привычными и перейдут в пассивный словарь украинцев. Так что надеемся, половину из этой подборки вы уже запомнили.