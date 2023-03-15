24 Канал познакомит вас с неологизмами войны, уже успевшими прижиться в украинском языке. Также подскажет их значение, если вы еще не успели познакомиться с этими языковыми новообразованиями.

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"Каждая переломная эпоха в стране отражается в ее языке"

Именно полномасштабное нападение России в наше государство спровоцировало настоящую волну словообразования. Украинцы не только создали новые слова, но и придали новые значения обычным. Отдельные неологизмы уже даже внесли в иностранные словари.

Так, каждая переломная эпоха в стране отражается в ее языке. В начале 1990-х годов в украинском появились такие новые слова как "роздержавлення", или жаргонное "прихватизація", рассказывает Анастасия Левкова, писательница, член украинского ПЕН.

К слову, многие новообразования, которые активно используют даже сегодня, уходят еще в советские времена. Это такие военные и военные жаргонизмы как "двохсотий "или "трьохсотий". Часть неологизмов родилась в начале этой войны, то есть в 2014 – 2015 годах, таких как "аватар", часть – уже во время полномасштабной, например, "бавовна".

Сейчас украинцы творят как новые слова, так и придают старым новое значение. При этом не все цензурные неологизмы. Что любопытно: появляются не только новые слова, но и целые фразы. К примеру, "Доброго вечора, ми з України!".



"Добрый вечер, мы из Украины!" / эскиз Укрпочты

Как неологизмы отражают события и персоналии

В Украине даже создали словарь неологизмов украинского языка, возникших с 24 февраля 2022 года. Так, агентство АрмияInform презентовало 25 неологизмов, 9 новых словосочетаний и 9 слов, получивших новые значения.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень при этом подчеркивает: неологизмы наименуют новые реалии и понятия, людей и их добродетели. Каждое слово отражает то, что знакомо всем украинцам. Кроме того, они подчеркивают особую характеристику их авторов: образность мышления, способность к переосмыслению действительности и большое чувство юмора.

В институте социальной и политической психологии языковые новообразования делят на группы по употреблению. В частности, описание оружия, описание врага, его характеристики, его действия, характеристики украинцев, географические объекты, связанные с войной. Что интересно: за последний год достаточно обогатилась военная лексика.

Собственно, в военно-политическом лексиконе неологизмы возникают под влиянием многих факторов: вооруженные конфликты, появление новых явлений, внедрение новых технологий, лингвистическая экономия и т.д.

Языковеды также информируют, что в некоторых словах, даже если они касаются русских оккупантов, все чаще употребляют заглавную букву Z, чтобы подчеркнуть негативную окраску слова, пренебрежительный подтекст, например: "Zайди".

Все же ученые утверждают, что отдельные неологизмы могут исчезнуть довольно быстро. Однако часть этих слов надолго запечатлевается в нашем языке.

Какие неологизмы возникли во время русско-украинской войны

В первой подборке подскажем вам интересные глаголы, созданные войной. Собственно, многие из них производны от названия оружия.