24 Канал познайомить вас із неологізмами війни, які вже встигли прижитися в українській мові. А також підкаже їхнє значення, якщо ви ще не встигли познайомитися з цими мовними новоутвореннями.

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"Кожна переламна епоха в країні відображається в її мові"

Саме повномасштабний напад Росії на нашу державу спровокував справжню хвилю словотворення. Українці не лише створили нові слова, а й надали нові значення звичним. Окремі неологізми вже навіть внесли до іноземних словників.

Так, кожна переламна епоха в країні відображається в її мові. На початку 1990-х років в українській з'явилися такі нові слова як "роздержавлення", чи жаргонне "прихватизація", розповідає Анастасія Левкова, письменниця, членкиня українського ПЕН.

До слова, чимало новотворів, які активно вживають навіть сьогодні, сягають ще радянських часів. Це такі військові та воєнні жаргонізми як "двохсотий" чи "трьохсотий". Частина неологізмів народилася на початку цієї війни, себто в 2014 – 2015 роках, як-от "аватар", частина – вже під час повномасштабної, наприклад, "бавовна".

Зараз українці творять як нові слова, так і надають старим нового значення. При цьому не всі неологізми цензурні. Що цікаво: з'являються не лише нові слова, а й цілі фрази. До прикладу, "Доброго вечора, ми з України!".



"Доброго вечора, ми з України!" / ескіз Укрпошти

Як неологізми відображають події та персоналії

В Україні навіть створили словник неологізмів української мови, які виникли від 24 лютого 2022 року. Так, агенство АрміяInform презентувало 25 неологізмів, 9 нових словосполучень та 9 слів, які отримали нові значення.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь при цьому наголошує: неологізми найменують нові реалії й поняття, людей та їхні чесноти. Кожне слово відображає те, що знайоме всім українцям. Крім того, вони підкреслюють особливу характеристику їхніх авторів: образність мислення, здатність переосмислення дійсності та велике почуття гумору.

В інституті соціальної та політичної психології мовні новоутвори ділять на групи за вжитком. Зокрема, опис зброї, опис ворога, його характеристики, його дії, характеристики українців, географічні об'єкти, пов'язані з війною. Що цікаво: протягом останнього року досить збагатилась воєнна та військова лексика.

Власне, у воєнно-політичному лексиконі неологізми виникають під впливом багатьох факторів: збройні конфлікти, поява нових явищ, упровадження нових технологій, лінгвістична економія тощо.

Мовознавці також інформують, що у деяких словах, навіть якщо вони стосуються російських окупантів, дедалі частіше вживають велику літеру Z, щоб підкреслити негативне забарвлення слова, зневажливий підтекст, наприклад: "Zайди".

Все ж науковці переконують, що окремі неологізми можуть зникнути доволі швидко. Однак частина цих слів надовго закарбовується в нашій мові.

Які неологізми виникли в час російсько-української війни

У першій добірці підкажемо вам цікаві дієслова, які створила війна. Власне, чимало з них є похідними від назви зброї.