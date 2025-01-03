Вони асоціюються з бойовими діями, персоналіями, зброєю тощо. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав найпопулярніші.

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Які нові слова збагатили українську мову

Авраменко зауважив, що навіть в умовах війни українці виявляють неабиякий хист у творенні нових слів. А таких творчий народ неможливо здолати.

При цьому він назвав найпопулярніші слова.

Затридні (пишемо одним словом ) – нереалістичні плани.

(пишемо одним словом ) – нереалістичні плани. Іхтамнєтити – знищувати ворогів, видаляти те, чого не повинно бути

– знищувати ворогів, видаляти те, чого не повинно бути Бавовна – вибух у Росії або на території, яку тимчасово контролюють окупанти.

Бавовна – це слово, яке і раніше було у нашій мові, але за ним закріпилося нове значення,

– зауважив мовознавець.

І додав, що це слово виникло унаслідок перекладу російського "хлопок", тобто ударний звук зі зміщеним наголосом "хлОпак". Українською – бавовна.

Піти за російським кораблем – зазнати поразки.



Які нові слова з'явилися в українській мові / фото Укрпошта

Зауважимо, що в Україні навіть створили словник неологізмів української мови, які виникли від 24 лютого 2022 року.

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