Одним из таких слов, которые не стоит употреблять, является “лесница”. Образование 24 расскажет, как правильно сказать на украинском.
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Как правильно сказать "лесница" на украинском языке
В украинском языке слово "лесница" имеет несколько соответствий. К слову, это еще раз подчеркивает богатство нашего языка по сравнению с русским. В частности, такие:
- сходи – если говорите о сооружении, приспособление из горизонтальных выступов или ступеней, на которые ступают, поднимаясь куда-либо или спускаясь откуда-то;
- східці – то же, что лестница;
- драбина – устройство из двух продольных жердей, частей веревки и т.п., скрепленных рядом поперечин, используемое для подъема или спускания куда-либо.
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Как по-украински будет "лесничная площадка"
- Ранее мы также рассказывали, что не стоит употреблять выражение "лесничная площадка".
- Вместо этого часть общего коридора надо называть "сходовИй майданчик".
- При этом не забывайте о правильном ударении: "сходовИй майданчик".