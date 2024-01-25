Одним из таких слов, которые не стоит употреблять, является “лесница”. Образование 24 расскажет, как правильно сказать на украинском.

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Как правильно сказать "лесница" на украинском языке

В украинском языке слово "лесница" имеет несколько соответствий. К слову, это еще раз подчеркивает богатство нашего языка по сравнению с русским. В частности, такие:

сходи – если говорите о сооружении, приспособление из горизонтальных выступов или ступеней, на которые ступают, поднимаясь куда-либо или спускаясь откуда-то;

східці – то же, что лестница;

драбина – устройство из двух продольных жердей, частей веревки и т.п., скрепленных рядом поперечин, используемое для подъема или спускания куда-либо.

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