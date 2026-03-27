Внести изменения, в частности изменить предмет на выбор, можно до 7 апреля включительно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

Какие ошибки самые частые при регистрации на НМТ?

Нардеп также назвал самые распространенные ошибки в этом году при регистрации на НМТ.

Среди самых распространенных – представление скриншота из приложения Дия вместо полноценной сканкопии или фотокопии документа, а также неправильно оформленная справка с места учебы,

– уточнил Бабак.

Также он заявил, что выпускники, которые допустили эти ошибки, еще имеют время их исправить. Все остальные имеют шанс не повторять.

стоит особенно внимательно проверить справку: она должна соответствовать установленному образцу, содержать формулировку о завершении обучения в 2026 году, а также дату выдачи и номер,

– сообщил народный избранник.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

И добавил: если в справке указан другой текст или отсутствуют дата или номер, такой документ не подтверждает факт получения полного общего среднего образования в 2026 году.

еще одной распространенной причиной отказа в регистрации является непредоставление документа, который подтверждает причину невнесения информации о РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика),

– уточнил Бабак.

По его словам, это стоит знать тем, кто отказались от получения такого номера и имеет отметку в паспорте, или же тем, что не смогли оформить его из-за пребывания за границей.

Сколько человек уже стали участниками НМТ-2026?

Бабак также сообщил, что на сегодня для участия в НМТ зарегистрировались 295 156 абитуриентов. Из них 279 373 планируют сдавать тестирование в Украине, а 15 783 – за рубежом.

В общем создали 23 980 электронных кабинетов, из которых 197 271 – через приложение Дия.

Документы на обработку уже подали 309 889 участников.

