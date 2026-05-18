Добірку цікавих слів та їх значення для збагачення мови пропонуємо з посиланням на музиканта Рамі Аль Шаєра.

Що означають ці маловідомі слова?

Кожна людина має свій словниковий запас, який формується з дитинства. На нього впливає оточення, робота (професійна лексика) та начитаність.

Але це таке вміння, яке можна набувати, зокрема читаючи словники. Таке вміння напрацьовують старшокласники, оскільки серед завдань НМТ є тлумачення слів.

Музикант та популяризатор мови, Рамі Аль Шаєр робить цікаві підбірки слів у своєму блозі, які не часто зустрінеш у вжитку і не завжди знаєш значення.

Ось чергова добірка від музиканта, а їх значення ви можете перевірити у багатьох українських словниках:

лицедій – людина, що, маскуючись, намагається здаватися не такою, якою вона є насправді. Або – актор.

Найдужче мене цікавив Пилип Борзаківський, козак шляхетний, тонкий розумом і розмислом, трохи ферт, трохи забіяка, жартівник і лицедій. (Юрій Мушкетик).

рахманний – тихий, спокійний, сумирний чи спокійної вдачі. А рахманами вважалися святі божі люди, які мали спокійну вдачу – умиротворені.

Коню мій, рахманна тварино, З тобою в дитинстві я подружив! (Спиридон Добровольський).

замлоїти – щемливо відчувати почуття тривоги, радості, жалю.

Від раптового припливу крові запаморочилось у голові й неприємно замлоїло попід серцем. (Іван Білик).

А слово "млоїти" означає "нудити", у фізичному та "нудьгувати" – у емоційному значенні.

гибіти – зазнавати труднощів від чого-небудь чи хворіти

– Дощ, лиха година, а я приткнуся до стіни та так і гибію. (Панас Мирний).

шуйця – ліва рука. А тому українською ліворука людина не лівша, а – шульга.

А Бас і далі ступає сягнисто, вимахує то десницею то шуйцею. (Юрій Мушкетик).

Що означають ці слова: дивіться відео

Чи чули ви котресь з цих слів? А може воно є у вашому вжитку?

Хоча, погодьтеся, що назвати актора "лицедієм" було б цікаво.

Які ще забуті слова можна зустріти у словниках?

Рамі Аль Шаєр майстерно відшукує цікаві слова, які можна знову повернути у вжиток та звучати цікаво.

Дізнавайтеся значення призабутих слів і повертайте їх у мову.