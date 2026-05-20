Що називають словом "ґандж", розповідаємо з посиланням на пояснення актора дубляжу, письменника Микиту Маркова.
Що називають словом "ґандж"?
У розмовах ми часто хочемо коротко й влучно сказати, що щось має недолік чи хибу. І тут на допомогу приходить гарне українське слово – ґандж. Воно звучить трохи старомодно, але дуже виразно й точно передає зміст.
- Телички були гарного приплоду, а коні хоч трохи й худі, проте без ґанджу, видко, роботящі. (Юрій Яновський).
У слові перший звук – проривний, вимовляється, як латинське "g" і наша унікальна літера "ґ", яка повернулася у правопис з незалежністю України.
Ось приклади використання цього слова:
- Недолік, вада: "У цієї роботи є один ґандж – поспіх."
- Хиба в характері: "Добрий чоловік, але має ґандж – надто запальний."
- Недосконалість у речах: "Гарна сорочка, та є маленький ґандж у шві."
А дієслово – ґанджувати чи ґанджити, означає шукати, знаходити ґандж у кого-небудь. Чи просто – "ґанджі шукати".
Отже, ґандж – це слово для позначення недоліку чи хиби. Воно коротке, милозвучне й має свій колорит. Використовуючи його, ми не лише говоримо точніше, а й оживлюємо українську мову, додаючи їй барви й виразності.
Але на варто плутати його зі словом "ганджа", про яке співається у однойменній пісні відомого українського регі/фанк-гурту The ВЙО. Це життєствердний, легкий маніфест розслабленості, позитивних вібрацій та єдності. І у пісні слово швидше натякає на певну рослину. Пісня іронічно стверджує, що "ганджа" (рослинна метафора свободи та спокою) є всюди – від Африки та Азії до Полтавщини та Києва.
Слово "ґандж" можна вважати архаїзмом, який не часто зараз зустрінеш у мові. Хіба у сільській місцевості чи у людей старшого віку.
До таких цікавих слів можна віднести і слово "набуток", яке стало популярним завдяки співачці FIЇNKA.
І зовсім інше значення має слово "наглий". В українській мові воно означає "раптовий" або "невідкладний", а не "нахабний" чи "зухвалий", як у російській.