Що називають словом "ґандж", розповідаємо з посиланням на пояснення актора дубляжу, письменника Микиту Маркова.

Дивіться також Не кажіть "каприз": це слово має чимало цікавезних українських синонімів

Що називають словом "ґандж"?

У розмовах ми часто хочемо коротко й влучно сказати, що щось має недолік чи хибу. І тут на допомогу приходить гарне українське слово – ґ андж. Воно звучить трохи старомодно, але дуже виразно й точно передає зміст.

gandża, чи угорського gáncs "докір, догана, вада", як пояснює етимологію ресурс Mangel – "нестача, вада". В українській воно закріпилося як слово для позначення недоліку, хиби, вади. "Ґандж" походить із польської мови –, чи угорського gáncs "докір, догана, вада", як пояснює етимологію ресурс "Горох" . А ще має зв’язок із німецьким– "нестача, вада". В українській воно закріпилося як слово для позначення

Телички були гарного приплоду, а коні хоч трохи й худі, проте без ґанджу, видко, роботящі. (Юрій Яновський).

У слові перший звук – проривний, вимовляється, як латинське "g" і наша унікальна літера "ґ", яка повернулася у правопис з незалежністю України.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що таке "ґандж": дивіться відео

Ось приклади використання цього слова:

Недолік, вада: "У цієї роботи є один ґандж – поспіх."

"У цієї роботи є один ґандж – поспіх." Хиба в характері: "Добрий чоловік, але має ґандж – надто запальний."

"Добрий чоловік, але має ґандж – надто запальний." Недосконалість у речах: "Гарна сорочка, та є маленький ґандж у шві."

А дієслово – ґанджувати чи ґанджити, означає шукати, знаходити ґандж у кого-небудь. Чи просто – "ґанджі шукати".

Отже, ґандж – це слово для позначення недоліку чи хиби. Воно коротке, милозвучне й має свій колорит. Використовуючи його, ми не лише говоримо точніше, а й оживлюємо українську мову, додаючи їй барви й виразності.

Але на варто плутати його зі словом "ганджа", про яке співається у однойменній пісні відомого українського регі/фанк-гурту The ВЙО. Це життєствердний, легкий маніфест розслабленості, позитивних вібрацій та єдності. І у пісні слово швидше натякає на певну рослину. Пісня іронічно стверджує, що "ганджа" (рослинна метафора свободи та спокою) є всюди – від Африки та Азії до Полтавщини та Києва.

The Вйо "Ганжа": дивіться відео

Яке значення в архаїзмів – "набуток" та "наглий"?

Слово "ґандж" можна вважати архаїзмом, який не часто зараз зустрінеш у мові. Хіба у сільській місцевості чи у людей старшого віку.

До таких цікавих слів можна віднести і слово "набуток", яке стало популярним завдяки співачці FIЇNKA.

І зовсім інше значення має слово "наглий". В українській мові воно означає "раптовий" або "невідкладний", а не "нахабний" чи "зухвалий", як у російській.