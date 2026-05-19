Що означає слово "бальон" та де його кажуть, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

Дивіться також Ці 10 українських слів змусять росіян зламати язик

Що означає цікаве слово "бальон"?

У розмові можна почути слово "бальон", особливо, якщо ваш співрозмовник з Заходу України. Слово звучить весело й трохи загадково. Це західноукраїнське діалектне слово, яке має кілька значень – і всі вони пов’язані з круглими речами чи рухом.

"Бальон" прийшло до нас із французького ballon – "куля, м’яч". Через польську та австрійську традицію воно потрапило в галицьке мовне середовище й прижилося у просторіччі.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

А от значень слова можна зустріти кілька:

М’яч: "Грати в бальон" – тобто грати у футбол чи інші ігри з м’ячем.

"Грати в бальон" – тобто грати у футбол чи інші ігри з м’ячем. Повітряна кулька: "Дитині купили бальон" – кульку на свято.

"Дитині купили бальон" – кульку на свято. Трамвай: у львівському сленгу ХХ століття "сісти на бальон" означало поїхати трамваєм: "Даю тобі слово, що я до цепа ані слова не сказала. Я го залишила на лавці в Стрийськім парку, сіла на бальон і подула додому. Тільки він мене й бачив" (Тарнавський Зіновій).

"Бальон" часто вживався у жартівливих чи побутових ситуаціях. Існують вислови:

"зробити бальон" – утекти;

"бальона зробити" – висміяти когось, насміхатися: "Зробила з нього бальона".

Це слово стало прикладом того, як запозичення зберігають свою образність і набувають нових значень у різних регіонах.

Де кажуть "бальон": дивіться відео

Отже, "бальон" – це не просто м’яч чи кулька, а цілий шматочок мовної історії, який показує, як іноземне слово може стати частиною локальної культури й навіть перетворитися на колоритний галицький діалект.

Як говорять на галицькому діалекті?

Галицький діалект – це частина південно-західного наріччя української мови, поширеного на території сучасної Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини.

Він сформувався під впливом місцевих говірок та численних запозичень із польської, німецької, а також інших європейських мов.

У Львові навіть сформувалася окрема форма – львівська ґвара, своєрідна міська балачка, яка існувала від середньовіччя до часів Австро-Угорщини.

Нещодавно у соцмережі з'явився тренд "На Галичині не кажуть…" Він пропонує ознайомитися із тим, як не кажуть та кажуть на Галичині. Часто – у гумористичному дусі.

24 Канал зібрав цікаві вислови, які демонструють багатство галицької говірки та української мови: "Якийсь вар'ят", "Француватий", "Я сі згаїла" та інші.