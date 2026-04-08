Своими выводами о китайском языке и собственными наблюдениями делится знаток китайского и репетиторка daianna_laoshi.

Действительно ли украинский язык сложнее китайского?

Многие украинцы выбирают свой путь развития, глядя на Восток, и выбирают для изучения китайский язык. Своими впечатлениями от изучения делятся в социальных сетях, а некоторые даже становится репетитором для новичков.

Среди определенных впечатлений и наблюдений можно услышать аргумент, что украинский язык сложнее для изучения иностранцам, чем китайский. И китайцам его очень сложно изучать. И вот несколько фактов почему:

1. Морфологическая многогранность:

Украинский имеет 7 падежей, богатую систему спряжения существительных, прилагательных, местоимений.

Китайский язык не имеет падежей в классическом понимании, грамматика значительно проще.

2. Глагольные формы глаголов:

В украинском глагол изменяется по временам, лицам, числам, родам, видам (совершенный/несовершенный).

В китайском глагол не изменяется по временам – значение времени передается контекстом или дополнительными словами.

3. Фонетика и орфоэпия:

Украинский имеет сложную систему чередований звуков (например, рука → руке, друг → друзья).

Китайская фонетика базируется на тонах, но грамматические изменения слов не влияют на их форму.

4. Орфография и правописание:

В украинском существует много правил чередования гласных и согласных, удвоения, мягких знаков, апострофов.

Китайская письменность сложная графически (иероглифы), но грамматически проще: нет спряжения, согласования.

5. Синонимия и стилистика:

Украинский язык чрезвычайно богат на синонимы, фразеологизмы, стилистические оттенки, что затрудняет выбор правильного слова в зависимости от контекста.

В китайском языке лексика тоже богата, но грамматические конструкции проще.

В китайском нет – родов, времен, падежей и нет числа. Достаточно запомнить слово из словаря и оно будет везде такое,

– отметила репетиторка.

Вопрос о том, какой язык сложнее – всегда относительный и зависит от того, с какой языковой системы мы начинаем. И украинский для иностранцев кажется не очень и простой, начиная с изучения азбуки, в которой есть буквы "ґ" и "ї", которых нет ни в одном другом славянском языке. А букву "ґ" мы не так давно вернули, потому что советы изъяли ее за несовместимость с русским.

Конечно, это не значит, что китайский легко выучить – там немало иероглифов и тонов произношения, которые обязательно надо освоить, чтобы тебя понял китаец. И тона влияют на значение слова. Вероятно все видели видео о китайском произношении "ши ши ши ши".

Вроде один звук, но иероглифы разные, и произносить их следует с определенными тонами, а чтобы их освоить – нужно время. Не призываем сразу поупражняться на китайских скороговорках, можно начать с украинских, которые советуют для формирования дикции. В украинском языке скороговорок немало и разной сложности!

Итак, украинский язык сложнее китайского в грамматическом и морфологическом аспектах: он требует усвоения многочисленных правил спряжения, согласования, чередований и стилистических нюансов. Китайский же сложный в графическом плане (иероглифы и тона), но грамматика значительно проще.