Значение слов "кушпела" и "духопелик" из произведений писателя, объясняем со ссылкой на ресурс #ukrбезпроблем.

Какие слова придумал Панас Мирный?

Язык – это живой организм, который постоянно развивается, меняется, обновляется, заимствует или возвращается к забытому. В украинском языке немало слов, но часть из них образовались не путем исторического развития, а благодаря выдумке творческих людей или писателей, и распространились именно благодаря их деятельности. И мы так к ним привыкли и уже знаем значение, что даже не догадываемся, что те, кто встретили их впервые несколько лет назад, представления не имели, о чем речь.

Среди таких "выдумщиков" украинский писатель Панас Мирный. В его произведениях, можно найти слова, которые не встречались ранее.

Даже словари, когда вы заглянете, чтобы выяснить их значение, дадут толкование, но о происхождении встретите – "происхождение непонятно".

Кушпела – это столб, клубы пыли, песка, снега и тому подобное. То же, что метель (только – не метель):

Ось з-за села піднялася страшенна кушпела. Вихор підхопив її високо-високо і мчав прямо на село… ("Хіба ревуть воли, як ясла повні?")

Духопелик – удар кулаком по телу, обычно в отчаянии.

Кума раз по раз садила кулаком у спину. Колісник мов не чув тих духопеликів – співав. ( ("Проститутка").

Часть авторских новообразований Афанасия Мирного со временем вошла в активный словарь украинского языка. Это свидетельствует об их меткости и соответствие – слово "прижилось", значит, оно действительно нужно говорящим.

Конечно, читая его произведения вы встретите слова, которые, чтобы понять, то следует заглянуть в словари. Понятно, что сегодня некоторые из них уже вышли из широкого употребления, но на XIX век были в ежедневном употреблении.

Кто такой Панас Мирный

Афанасий Мирный (настоящее имя – Афанасий Яковлевич Рудченко) (1849 -1920) – классик украинской прозы, автор социально-психологических романов, который не только реалистично описывал жизнь народа, но и стремился максимально точно передать живой народный язык и создавал новые слова.

Ресурс "Говорим" приводит еще несколько слов, значение которых сразу и не понятно:

Желіпнути (желипать) – имеет два значения. Одно означает кричать или ссориться, другое – громко плакать или реветь:

– Ей, ей! – желіпнуло щось з генеральського двору: – Тікай, хлопче, біда буде!.

Невеличку дівчинку Маринку, що желіпала на всі хати, Христя узяла на руки, носила, шикала, дзенькала у вікно, – ніщо не помагало.

Завойная – так обозначают резкую боль в груди или животе:

– О-ох!.. Ти не знаєш, Галю, як мене завійна вхопила... Пече мене... Отут пече... мов хто жару насипав... – показує [Чіпка] на груди.

Завжденный – то, что всегда бывает, повторяется, по-другому – повсеместный:

Дети на селе – помощь... Поднялись немного ребята, – надо их к делу приучить. Вот и началось завжденное, на первый раз для детворы любимое приучение.

Колоть – так называют замерзшую комками грязь на дороге:

З хлібом управились, а одвезти у місто на базар або на ярмарок куди – колоть же така – ні з двору! Слова от Панаса Мирного / Говорим Заглянув в Толковый словарь, в поисках объяснения этих слов, вы найдете к большинству из них только цитаты из произведений Панаса Мирного и толкование – "диалектизм".

Языковеды приводят еще ряд слов, которые образовались благодаря писателю: безталання, злидарство, злидота, безправ’я, страдництво, лиходійство.

Его новообразования легко "прочитываются", потому что образованы по понятным моделям:

добавление приставок ( без- → талання ),

→ ), суффиксальное образование ( -ств(о) → лиходійство ),

→ ), обобщение состояния или явления (-ота → злидота).

Такие слова помогали писателю точнее изобразить социальные реалии, внутреннее состояние героев, атмосферу жизни украинского села. Особенно это ощутимо в его известном романе "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", где язык персонажей является живой, эмоциональной и глубоко народной.

Интересно! Филологи, которые готовят к НМТ по литературе, придумали "хитрик", чтобы запомнить имя писателя и главное произведение – правило трех "Р": Панас Мырррный → Панас РРРудченко → Хіба ррревуть воли, як ясла вовні?

Слова из его произведений стали частью нашего культурного наследия, потому что они отражают боль, борьбу и мечты украинцев. А вы знали о них раньше?

Панас Мирный не единственный, кто придумывал слова, которых не хватало. Ранее мы писали о словах, автором и сочинителем которых стал Тарас Шевченко.