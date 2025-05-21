Алфавит – это не просто набор букв, а культурный код, который несет в себе историю, звучания и национальную самобытность языка. Именно поэтому украинский алфавит вызывает настоящее удивление среди иностранцев, которые привыкли к унифицированной кириллице, пишет 24 Канал.

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Что отличает нашу азбуку

Несмотря на то, что украинский пользуется кириллическим письмом, его азбука имеет особенности, которых нет ни в одном другом славянском языке.

Одним из самых ярких отличий является буква "ґ". Этот звук – твердый прорывной [g], подобен английскому Google. Интересно, что в советские времена эту букву пытались изъять из употребления, но она сохранилась в языковой традиции и официально вернулась после обретения независимости. В современной кириллице буква "ґ" почти нигде больше не используется, кроме украинского языка.

Еще одна неожиданность для иностранцев – отсутствие привычного русского буквосочетания "ьо". В украинском языке это не отдельная фонема, а сочетание мягкого знака и гласной "о", которое имеет совсем другое звучание. Это еще раз доказывает, что украинский имеет самостоятельную и уникальную звуковую систему, а не является "диалектом" или вариантом другого языка, как часто ошибочно считают за рубежом.

Отдельного внимания заслуживает буква "ї", которая в украинском языке передает звук [ji], как в слове їсти. Эта буква – не просто "і с точками", а полноценный и абсолютно отдельный символ. Она отсутствует в любых других кириллических алфавитах. Так же как и разделение на гласные "і" и "и", что в украинском – два четко разделенные звуки, способны полностью изменить смысл слова (например, син и сін).

Несмотря на 33 буквы, фонетическая система украинского – чрезвычайно гармонична: почти каждая буква соответствует одному звуку. Это делает язык логичным для чтения, в отличие от английского или французского, где одна буква может иметь несколько звучаний.

Названия Волынской и Закарпатской областей Украины имеют историко-географическое происхождение, а не административное, что делает их исключениями среди других областей.