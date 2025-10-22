У яких областях школи скасували канікули та чому, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Українську правду".

Де скасували осінні канікули?

Кінець жовтня – традиційно час осінніх канікул у школах України. У деяких областях вони уже розпочалися і школярі відпочивають, в інших – розпочнуться з понеділка. Втім є регіони, які вирішили відмовитися від осінніх канікул.

Зокрема, відмовилися від відпочинку восени школи Одещини. Це питання розглядали ще 16 жовтня, і про це повідомив Олександр Лончак, директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, закликавши поставитися з розумінням. Посадовець наголосив, що краще використати теплий осінній період для очного навчання, поки є стабільне світло та тепло.

Скасувавши осінні канікули, школярам подовжили зимові. За попередніми даними учні навчатимуться до 19 грудня, а зимові канікули триватимуть до 12 січня.

У Департаменті освіти уточнили, що останній тиждень жовтня буде без навантажень – присвячений повторенню та закріпленню вивченого матеріалу, щоб надолужити освітні втрати. Контрольних чи домашніх завдань не буде.

Прийняте рішення обґрунтовують можливими ускладненнями ситуації в українській енергосистемі взимку 2026 року. Таким чином, школярі під час ймовірних відключень світла не пропускатимуть навчання, адже будуть в цей час на канікулах.

Які ще школи змінили дати навчання?

Окрім Одеської області, про перенесення канікул повідомили ще кілька громад з різних регіонів України, зокрема:

школи Драбинівської сільської громади Полтавської області;

шість навчальних закладах у Кропивницькому;

Чернівецький військово-спортивний ліцей;

ліцей № 21 Львівської міської ради.

В інших регіонах місцева влада та департаменти освіти не повідомляли про перенесення осінніх канікул. Лише незначні зміщення дат, як-от Лохвицька громада Полтавської області – з 20 жовтня.

Які дати канікул у 2025 – 2026 навчальному році?

Нагадаємо, що приблизний цьогорічний графік канікул у школах України виглядає наступним чином:

Осінні канікули: з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. Тривалість – 7 днів.

Зимові канікули: з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.

Весняні канікули: з 23 по 29 березня 2026 року.

Літні канікули 2026: з 1 червня по 31 серпня 2026 року.

Втім, навчальні заклади можуть самі змінювати дати канікул, тому їх варто уточнювати у кожній області.