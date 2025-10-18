Яке значення має слово "марудитися", розповідає 24 Канал, посилаючись на репетиторку з мови, філологиню Наталію Гриців.
Знаєте, що таке "марудитися"?
В українській мові багато синонімів до кожного слова, що свідчить про багатство мови. Але не усі ними користуються.
Синоніми можуть бути настільки різноманітні і не схожі до найбільш відомого слова, та їх так багато, що про деякі варіанти ми зовсім не чули та не знаємо значення, як-от у слова – "бити".
Завдання на знання синонімів є на НМТ, тому випускники активно їх вивчають – тут важливо знати і значення слова, і відповідники до нього.
Серед слів, які траплялися на НМТ-2025, було слово – марудитися. Тож старшокласники його значення знають, а чи знають його дорослі?
Слово "марудний" має кілька тлумачень:
- Який вимагає багато часу та зусиль (про роботу, справу); копітка – Марудна у мене сьогодні робота – розбирати завали на старому горищі. Синоніми до нього – нудна, виснажлива, монотонна, затяжна, обтяжлива, копітка.
- Повільний, неквапливий (про людину) – Мій товариш сьогодні геть марудний, швидко не впораємося.
- Який спричиняє нудьгу, нецікавий; нудний – це про нецікавий текст, книгу, розповідь.
- Те саме, що набридливий – Ото вже марудна жінка, ніяк не відчепиться зі своїми плітками.
- Який довго триває, наводячи нудьгу – марудний фільм.
А от походження слова, як пояснює ресурс "Горох", може бути з німецької мови, через посередництво польської. У польській мові є maruda, у німецькій – marode означає "втомлений, виснажений".
Слово має похідні варіанти в інших частинах мови:
- маруда чи марудник – нудна людина;
- мару́дити – робити щось довго, поволі; мучити, нудити; вередувати; капризувати, плакати. Так часто кажуть про маленьких дітей – марудить сьогодні – те саме, що капризує.
Зверніть увагу! Не плутайте слова "маруда" і "мародер". Мародер – походить з французької мови – maraud та означає – негідник, босяк, грабіжник.
Тож цілком можливо, що під час осінніх дощів у вас буде марудний настрій, але не забувайте, що є ще "бабине літо" і золота осінь. Шукайте позитив довкола себе і говоріть українською!