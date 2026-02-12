Як правильно писати назву свята закоханих, розповідаємо з посиланням на пояснення філологині dar.ukr.teacher.

Як правильно писати назву свята – день святого Валентина?

Вже зовсім скоро, одне з найпопулярніших свят – День закоханих. У крамницях вже безліч тематичних сувенірів для подарунків та листівок (тільки не откриток) з віршами та теплими словами. А тим, хто хоче підписати листівку власноруч, слід знати, як же пишеться назва свята правильно.

Хоч щороку 14 лютого ми відзначаємо свято закоханих, але часто виникає питання: як правильно писати його назву українською мовою – День Святого Валентина чи День святого Валентина, або ж день Святого Валентина?

Тут слід звернутися до правил правопису, щоб запам'ятати та не плутатися. І їх три, як і слів у назві свята:

Слово "день" у назвах свят пишеться з великої букви, як і перше слово у назвах історичних подій, епох, календарних періодів, тому маємо: День народження, День ангела, День захисту дітей.

у назвах свят пишеться з великої букви, як і перше слово у назвах історичних подій, епох, календарних періодів, тому маємо: День народження, День ангела, День захисту дітей. Слова "апостол", "святий", "преподобний" пишемо з малої літери, адже це загальна назва, умовно – посада, а не власна.

Увага! Винятками є "Пресвята Богородиця", Свята Трійця, собор Святого Петра.

Ім’я святого завжди пишеться з великої літери – Валентин чи Миколай. У словосполученні "святого Валентина" прикметник "святого" пишеться з малої літери, бо це не частина власного імені, а означення.

Отже, правильно – День святого Валентина!

А ще можна сказати – День закоханих, Валентинів день, чи День Валентина.

Врахуйте одну особливість, у словнику-довіднику "Велика чи мала літера?" зазначено: якщо йдеться про церковно-календарне чи народне свято, слово "день" пишеться з малої літери, а власна назва – з великої.

Хто такий святий Валентин?

Святий Валентин – це ранньохристиянський мученик, чия постать оповита легендами. Існує кілька версій, хто саме був цим святим: Валентин із Риму – священник, який жив за часів імператора Клавдія II (III ст.). За переказами, він таємно вінчав закоханих, попри заборону імператора, який вважав, що одружені чоловіки гірші воїни. За це його стратили. Або ж Валентин із Терні (Італія) – єпископ, також мученик, який лікував людей і допомагав закоханим. Його теж стратили за християнську віру. У католицькій традиції 14 лютого згадують обох цих святих, і саме їхні історії стали основою для свята.

Сьогодні це цілком світське свято, з яскравою атрибутикою палкого червоного кольору кохання, популярне у багатьох країнах світу. У Європі та світі воно стало символом почуттів закоханих, у цей день дарують валентинки, квіти, солодощі, висловлюють почуття, освідчуються (тільки не кажіть "прєдложение") та оджружуються.

Особливою розкішшю сьогодні можна вважати листівку підписану власноруч, тож не пропустіть такої нагоди, а як писати назву свята правильно – ви уже знаєте!

А ви чекаєте Дня святого Валентина?