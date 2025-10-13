Що таке "фамільярність" та якими українськими відповідниками його замінити, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Словотвір".
Що таке фамільярність?
Однією з норм етикету є недопущення "фамільярності" у спілкуванні.
Фамільярність – це стиль спілкування, коли людина поводиться надміру розв'язно і не вимушено, без врахування оточення чи ситуації, або співрозмовника – без поваги до віку, посади, статусу. Зазвичай таке спілкування негативно оцінюється.
- Його кар'єрі шкодила надмірна безпардонність та фамільярність відносно керівництва.
Втім, цей стиль вважається допустимим між близькими родичами, хорошими друзями або після досягнення домовленості про перехід до фамільярного спілкування. В усіх інших випадках – стиль вважається неприпустимим і неефективним.
Саме слово запозичене з латинської мови – familia "сім’я, челядь, майно, родина", очевидно, продовжує італьську форму *famelo-, *fameliā "раб, рабство, челядь", що не має певної етимології.
Які українські відповідники до слова?
Хоч це слово уже широко відоме, в українській мові є свої відповідники. І один з них – дуже популярний, як розповідає ресурс "Горох".
Отож, найближчим і найвлучнішим відповідником є слово – панібратство. Його часто можна зустріти в літературі, пресі, офіційних виступах.
- І хоч майже всі до неї звертаються на "ти", проте помітно, що панібратства ніхто собі з помічницею капітана не дозволяє і що слово її тут має вагу. (Олесь Гончар).
Хоч цим словом, рідше ще позначають спільноту однодумців, компанію, товариство, які поводяться вільно і розв'язно – панібрати чи панібратство.
Втім, таку поведінку можна назвати ще:
- розв'язність,
- безцеремонність,
- безпардонність.
Можна сказати – ти поводишся фамільярно, а можна і – "ти поводишся безпардонно/ безцеремонно/ по-панібратськи".
Перш за все фамільярність – це про перехід на "ти", яке недоречне чи без дозволу співрозмовника.
Існують навіть фразеологізми про таку поведінку:
- На короткій нозі,
- Я з тобою з однієї миски не їв.
- Чого пхаєшся без мила – це і про підлабузництво теж.
А щоб не помилитися та не перейти межі, просто врахуйте норми етикету за порадами Павла Мацьопи та проявіть вихованість.
Знайте українську та будьте виховані!