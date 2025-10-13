Що таке "фамільярність" та якими українськими відповідниками його замінити, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Словотвір".

Що таке фамільярність?

Однією з норм етикету є недопущення "фамільярності" у спілкуванні.

Фамільярність – це стиль спілкування, коли людина поводиться надміру розв'язно і не вимушено, без врахування оточення чи ситуації, або співрозмовника – без поваги до віку, посади, статусу. Зазвичай таке спілкування негативно оцінюється.

  • Його кар'єрі шкодила надмірна безпардонність та фамільярність відносно керівництва.

Втім, цей стиль вважається допустимим між близькими родичами, хорошими друзями або після досягнення домовленості про перехід до фамільярного спілкування. В усіх інших випадках – стиль вважається неприпустимим і неефективним.

Саме слово запозичене з латинської мови – familia "сім’я, челядь, майно, родина", очевидно, продовжує італьську форму *famelo-, *fameliā "раб, рабство, челядь", що не має певної етимології.

Які українські відповідники до слова?

Хоч це слово уже широко відоме, в українській мові є свої відповідники. І один з них – дуже популярний, як розповідає ресурс "Горох".

Отож, найближчим і найвлучнішим відповідником є слово – панібратство. Його часто можна зустріти в літературі, пресі, офіційних виступах.

  • І хоч майже всі до неї звертаються на "ти", проте помітно, що панібратства ніхто собі з помічницею капітана не дозволяє і що слово її тут має вагу. (Олесь Гончар).

Хоч цим словом, рідше ще позначають спільноту однодумців, компанію, товариство, які поводяться вільно і розв'язно – панібрати чи панібратство.

Втім, таку поведінку можна назвати ще:

  • розв'язність,
  • безцеремонність,
  • безпардонність.

Можна сказати – ти поводишся фамільярно, а можна і – "ти поводишся безпардонно/ безцеремонно/ по-панібратськи".

Перш за все фамільярність – це про перехід на "ти", яке недоречне чи без дозволу співрозмовника.

Існують навіть фразеологізми про таку поведінку:

  • На короткій нозі,
  • Я з тобою з однієї миски не їв.
  • Чого пхаєшся без мила – це і про підлабузництво теж.

А щоб не помилитися та не перейти межі, просто врахуйте норми етикету за порадами Павла Мацьопи та проявіть вихованість.

Коли можна перейти на "ти": дивіться відео

Знайте українську та будьте виховані!