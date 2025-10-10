Коли слід вживати "їх", а коли – "їхній", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Мова – ДНК нації".
Дивіться також Аж ніяк не "получається": виправляймо разом одну з найпоширеніших помилок українців
У яких випадках казати "їхній", а коли – "їх"?
У декого може виникати сумнів, чи можна вважати тотожними займенники "їх" та "їхній" та у яких випадках вживати правильно кожен з них.
Ба більше, можна зустріти, що "їхні" – це калька з російського "ихний", як розмовний варіант і не радять його вживати. Втім, в українській мові існує займенник "їхній", він цілком літературний і не має жодних стилістичних обмежень на його використання.
"Їхній" – це присвійний займенник, який відповідає на питання чий? чия? чиє? чиї? Тобто він позначає належність когось / чогось. А ще він змінюється за родами, числами та відмінками – "їхній / їхня / їхнє / їхні / їхніх"?
- Це їхній (чий?) намет.
- Я прочитала їхню краєзнавчу роботу.
- Ми зустріли їхніх друзів.
- Вони втратили їхнє спорядження.
А "їх" – це форма родового й знахідного відмінка від особового займенника "вони" і відповідає на питання кого? чого? що?. Тобто, це дія спрямована на осіб, а не на належність.
- Я бачив їх (кого?) на змаганнях.
- Ми чекали їх біля школи.
- Не вистачає їх у команді.
- Ми поїхали в гості до родичів, а їх не виявилося вдома.
- Ці пакунки ми привезли на пошту, і там їх (що?) батько розвантажив.
Про "їх" і "їхній" / ukr-mova.in.ua
Цікаво! В літературі ХІХ століття, як пише ресурс "Горох", ми можемо зустріти приклади вживання "їх" замість "них" – "Він обізвався до їх одним словом" (Іван Нечуй-Левицький). Втім, зауважте, що сьогодні така заміна в діловому мовленні вважається ненормативною!
Хоча Олександр Авраменко стверджує, що якщо уважно дослідити українські словники, то "їх" та "їхні" – взаємозамінні, якщо мовиться про належність комусь. Можна сказати і "це їхні речі", і це "їх речі", тобто – підходить питання і чиї?, і кого?.
Але коли ми говоримо про особу, то правильно казати і писати лише – "ЇХ", оскільки тут не йде мова про належність комусь або чомусь. – "Я чекатиму їх біля кав'ярні".
Якщо ви сумніваєтеся, який займенник обрати, то подумки поставте запитання – може належати комусь чи ні.
Говоріть українською правильно! Та уникайте мовних помилок та кальок, як у випадку з фразою "у якості", про яку 24 Канал, писав раніше.