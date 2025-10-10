Когда следует употреблять "їх", а когда – "їхній", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Язык – ДНК нации".

В каких случаях говорить "їх", а когда – "їхній"?

У некоторых может возникать сомнение, можно ли считать тождественными местоимения "їх" и "їхній" и в каких случаях употреблять правильно каждое из них.

Более того, можно встретить, что "їхній" – это калька с русского "ихний", как разговорный вариант и не советуют его употреблять. Впрочем, в украинском языке существует местоимение "їхній", он вполне литературный и не имеет никаких стилистических ограничений на его использование.

"Їхній" – это притяжательное местоимение, которое отвечает на вопрос чей? чья? чье? чьи? То есть оно обозначает принадлежность кого-то / чего-то. А еще он изменяется по родам, числам и падежам – "їхній / їхня / їхнє / їхні / їхніх"?

Це їхній (чий?) намет.

Я прочитала їхню краєзнавчу роботу.

Ми зустріли їхніх друзів.

Вони втратили їхнє спорядження.

А "їх" – это форма родительного и винительного падежа от личного местоимения "они" и отвечает на вопрос кого? чого? що? То есть, это действие направлено на лиц, а не на принадлежность.

Я бачив їх (кого?) на змаганнях.

Ми чекали їх біля школи.

Не вистачає їх у команді.

Ми поїхали в гості до родичів, а їх не виявилося вдома.

Ці пакунки ми привезли на пошту, і там їх (що?) батько розвантажив.

Про "їх" и "їхній" / ukr-mova.in.ua

Интересно! В литературе XIX века, как пишет ресурс "Горох", мы можем встретить примеры употребления "їх" вместо "них" – "Він обізвався до їх одним словом" (Иван Нечуй-Левицкий). Впрочем, заметьте, что сегодня такая замена в деловой речи считается ненормативной!

Хотя Александр Авраменко утверждает, что если внимательно исследовать украинские словари, то "їх" и "їхній" – взаимозаменяемые, если говорится о принадлежности кому-то. Можно сказать и "це їхні речі", и это "їх речі", то есть – подходит вопрос и чьи?, и кого?

Но когда мы говорим о лице, то правильно говорить и писать только – "ЇХ", поскольку здесь не идет речь о принадлежности кому-то или чему-то. – "Я чекатиму їх біля кав'ярні".

Если вы сомневаетесь, какое местоимение выбрать, то мысленно задайте вопрос – может принадлежать кому-то или нет.

