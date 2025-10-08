Чому слова "получається" немає в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".
Як замінити слово "получається"?
Слово "получається" – це російська калька – получается, яку часто можна почути в мовленні українців, особливо в побуті.
Але в українській мові немає дієслова "получатися". Його вживання – мовна помилка.
Російське "получається" – утворене від – получать, що має значення, яке перекладається як – "отримувати". Втім, в українській мові "отримувати" не має форми – "отриматися" чи "отримуватись". І спочатку може здатися, що це слово не має перекладу, саме таку риторику ми можемо почути стосовно багатьох русизмів в українській мові. Однак це зовсім не так, і ми постійно це доводимо.
Тому "получається" – це штучне утворення, яке не має граматичного кореня в українській системі. Найчастіше слово "получається" ми чуємо у фразах:
- у мене нічого не получиться
- не получається правильно,
- получається красиво,
- получається, що ми запізнилися.
Граматично правильним українським словом у цих реченнях буде слово – виходить: виходить красиво / виходить, що ми запізнилися.
В українській мові це слово багатозначне, і їх аж 17, як пояснює ресурс "Словник.UA":
- про рух (вийти з будинку),
- про рішення (знайти вихід з проблеми),
- вихід за межі (річка вийшла з берегів),
- вихід з організації чи конкурсу,
- дійти чи досягти чогось (вийти на фінішну пряму, вийти у фінал),
- вступити в дію, в силу (вийшов указ, вийшла нова книга),
- вказує напрямок (вікна виходять на захід)
Та ще низка ситуацій, де використовується слово "виходить". Але підбір цього слова у потрібній ситуації не викликає труднощів, воно одразу спадає на думку.
Тому відмовляйтеся від кальок та використовуйте українські слова правильно.