Чому слова "получається" немає в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Як замінити слово "получається"?

Слово "получається" – це російська калька – получается, яку часто можна почути в мовленні українців, особливо в побуті.

Але в українській мові немає дієслова "получатися". Його вживання – мовна помилка.

Російське "получається" – утворене від – получать, що має значення, яке перекладається як – "отримувати". Втім, в українській мові "отримувати" не має форми – "отриматися" чи "отримуватись". І спочатку може здатися, що це слово не має перекладу, саме таку риторику ми можемо почути стосовно багатьох русизмів в українській мові. Однак це зовсім не так, і ми постійно це доводимо.

Тому "получається" – це штучне утворення, яке не має граматичного кореня в українській системі. Найчастіше слово "получається" ми чуємо у фразах:

у мене нічого не получиться

не получається правильно,

получається красиво,

получається, що ми запізнилися.

Граматично правильним українським словом у цих реченнях буде слово – виходить: виходить красиво / виходить, що ми запізнилися.

В українській мові це слово багатозначне, і їх аж 17, як пояснює ресурс "Словник.UA":

про рух (вийти з будинку),

про рішення (знайти вихід з проблеми),

вихід за межі (річка вийшла з берегів),

вихід з організації чи конкурсу,

дійти чи досягти чогось (вийти на фінішну пряму, вийти у фінал),

вступити в дію, в силу (вийшов указ, вийшла нова книга),

вказує напрямок (вікна виходять на захід)

Та ще низка ситуацій, де використовується слово "виходить". Але підбір цього слова у потрібній ситуації не викликає труднощів, воно одразу спадає на думку.

Тому відмовляйтеся від кальок та використовуйте українські слова правильно.