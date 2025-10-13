Что такое "фамильярность" и какими украинскими аналогами его заменить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Словообразование".
Что такое фамильярность?
Одной из норм этикета является недопущение "фамильярности" в общении.
Фамильярность – это стиль общения, когда человек ведет себя излишне развязно и не вынужденно, без учета окружения или ситуации, или собеседника – без уважения к возрасту, должности, статуса. Обычно такое общение негативно оценивается.
- Его карьере вредила чрезмерная беспардонность и фамильярность в отношении руководства.
Впрочем, этот стиль считается допустимым между близкими родственниками, хорошими друзьями или после достижения договоренности о переходе к фамильярному общению. Во всех остальных случаях – стиль считается недопустимым и неэффективным.
Само слово заимствовано из латинского языка – familia "семья, челядь, имущество, семья", очевидно, продолжает итальянскую форму *famelo-, *fameliā "раб, рабство, челядь", что не имеет определенной этимологии.
Какие украинские соответствия к слову?
Хотя это слово уже широко известно, в украинском языке есть свои соответствия. И один из них – очень популярный, как рассказывает ресурс "Горох".
Поэтому, ближайшим и самым точным соответствием является слово – панибратство. Его часто можно встретить в литературе, прессе, официальных выступлениях.
- І хоч майже всі до неї звертаються на "ти", проте помітно, що панібратства ніхто собі з помічницею капітана не дозволяє і що слово її тут має вагу. (Олесь Гончар).
Хотя этим словом, реже еще обозначают сообщество единомышленников, компанию, общество, которые ведут себя свободно и развязно – панибратство или панибратство.
Впрочем, такое поведение можно назвать еще:
- розв'язність,
- безцеремонність,
- безпардонність.
Можно сказать – ты ведешь себя фамильярно, а можно и – "ти поводишся безпардонно/ безцеремонно/ по-панібратськи".
Прежде всего фамильярность – это о переходе на "ты", которое неуместно или без разрешения собеседника.
Существуют даже фразеологизмы о таком поведении:
- На короткій нозі,
- Я з тобою з однієї миски не їв.
- Чого пхаєшся без мила – это и про подхалимство тоже.
А чтобы не ошибиться и не перейти границы, просто учтите нормы этикета по советам Павла Мацьопы и проявите воспитанность.
