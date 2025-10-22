В каких областях школы отменили каникулы и почему, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Украинскую правду".

Где отменили осенние каникулы?

Конец октября – традиционно время осенних каникул в школах Украины. В некоторых областях они уже начались и школьники отдыхают, в других – начнутся с понедельника. Впрочем есть регионы, которые решили отказаться от осенних каникул.

В частности, отказались от отдыха осенью школы Одесской области. Этот вопрос рассматривали еще 16 октября, и об этом сообщил Александр Лончак, директор Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации, призвав отнестись с пониманием. Чиновник отметил, что лучше использовать теплый осенний период для очного обучения, пока есть стабильный свет и тепло.

Отменив осенние каникулы, школьникам продлили зимние. По предварительным данным ученики будут учиться до 19 декабря, а зимние каникулы продлятся до 12 января.

В Департаменте образования уточнили, что последняя неделя октября будет без нагрузок – посвященная повторению и закреплению изученного материала, чтобы наверстать образовательные потери. Контрольных или домашних заданий не будет.

Принятое решение обосновывают возможными осложнениями ситуации в украинской энергосистеме зимой 2026 года. Таким образом, школьники во время вероятных отключений света не будут пропускать обучение, ведь будут в это время на каникулах.

Какие еще школы изменили даты обучения?

Кроме Одесской области, о переносе каникул сообщили еще несколько общин из разных регионов Украины, в частности:

школы Драбиновской сельской общины Полтавской области;

шесть учебных заведениях в Кропивницком;

Черновицкий военно-спортивный лицей;

лицей № 21 Львовского городского совета.

В других регионах местные власти и департаменты образования не сообщали о переносе осенних каникул. Лишь незначительные смещения дат, например Лохвицкая община Полтавской области – с 20 октября.

Какие даты каникул в 2025 – 2026 учебном году?

Напомним, что приблизительный нынешний график каникул в этом учебном году в школах Украины выглядит следующим образом:

Осенние каникулы: с 27 октября по 2 ноября 2025 года. Продолжительность – 7 дней.

Зимние каникулы: с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Весенние каникулы: с 23 по 29 марта 2026 года.

Летние каникулы 2026 года: с 1 июня по 31 августа 2026 года.

Впрочем, учебные заведения могут сами менять даты каникул, поэтому их следует уточнять в каждой области.