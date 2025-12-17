Учительница предложила пользователям соцсети выбрать, какую оценку поставить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Алины Мец в тиктоке.

Что известно об эксперименте?

Педагог загрузила работу школьницы в чат Gemini и попросила оценить ее по 12-балльной шкале с учетом содержания и грамматических ошибок.

Как видно из видео, опубликованного в тиктоке, ИИ поставил эссе 8 баллов, тогда как учительница оценила его в 10.

Учительница сравнила свою оценку с оценкой ИИ: смотрите видео

Алина Мец предложила подписчикам обсудить, какую оценку стоит оставить – учительскую, "искусственную" или среднюю арифметическую.

В комментариях пользователи преимущественно советуют оставлять оценку педагога, отмечая, что искусственный интеллект не всегда корректно учитывает учебный контекст и уровень учеников.



Комментарии в тиктоке под видео Алины Мец / Скриншот

