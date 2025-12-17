Учительница предложила пользователям соцсети выбрать, какую оценку поставить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Алины Мец в тиктоке.
Что известно об эксперименте?
Педагог загрузила работу школьницы в чат Gemini и попросила оценить ее по 12-балльной шкале с учетом содержания и грамматических ошибок.
Как видно из видео, опубликованного в тиктоке, ИИ поставил эссе 8 баллов, тогда как учительница оценила его в 10.
Учительница сравнила свою оценку с оценкой ИИ: смотрите видео
Алина Мец предложила подписчикам обсудить, какую оценку стоит оставить – учительскую, "искусственную" или среднюю арифметическую.
В комментариях пользователи преимущественно советуют оставлять оценку педагога, отмечая, что искусственный интеллект не всегда корректно учитывает учебный контекст и уровень учеников.
Комментарии в тиктоке под видео Алины Мец / Скриншот
Что известно о дефиците учителей в Украине?
В школьной системе Украины есть 316 тысяч ставок, но фактически работают только 272 тысячи учителей, что создает дефицит в 44 тысячи вакансий.
Низкие зарплаты являются основной причиной, почему молодые специалисты не остаются работать в школах, что затрудняет решение проблемы дефицита учителей.