Вчителька запропонувала користувачам соцмережі обрати, яку оцінку поставити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Аліни Мец у тіктоці.

Що відомо про експеримент?

Педагогиня завантажила роботу школярки у чат Gemini та попросила оцінити її за 12-бальною шкалою з урахуванням змісту й граматичних помилок.

Як видно з відео, опублікованого у тіктоці, ШІ поставив есе 8 балів, тоді як учителька оцінила його у 10.

Вчителька порівняла свою оцінку з оцінкою ШІ: дивіться відео

Аліна Мец запропонувала підписникам обговорити, яку оцінку варто залишити – вчительську, "штучну" чи середню арифметичну.

У коментарях користувачі переважно радять залишати оцінку педагога, зазначаючи, що штучний інтелект не завжди коректно враховує навчальний контекст і рівень учнів.



Коментарі у тіктоці під відео Аліни Мец / Скриншот

