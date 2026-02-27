Прийом заявок на грошову премію вже стартував. Про це повідомляє Верховна Рада.

Дивіться також Текст нового українського правопису готовий: коли набуде чинності

Які умови отримання премії?

Так, Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту оголосив конкурс на здобуття Премії імені Пилипа Орлика. Щороку її отримують 30 переможців.

Можна отримати близько 80 тисяч гривень. Присуджують премії молоді, яка досягла результатів у таких напрямах:

захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

участь у процесах державотворення;

розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.

Якщо кандидат не переміг, може спробувати свої сили наступного року.

Цікаво! Учителька львівського ліцею Ярина Кушнір перерахувала 35 тисяч гривень премії на лікування 3-річного Марка.

Хто подає документи?

Претендента на премію має висунути центральний орган виконавчої влади, обласна чи міська рада або молодіжне чи дитяче громадське об'єднання.

Для цього потрібні рішення відповідної організації, інформація про заслуги претендента та лист-клопотання про досягнення, копія паспорта; згоду на обробку персональних даних.

Подати документи можна до 1 вересня. У воєнний час термін можуть продовжити до 15 вересня.

Список переможців формують до 15 жовтня. Премію присуджують до 1 грудня.

Дивіться також "Результативність нульова": чи мають вчителі стежити за мовою учнів на перервах

Хто з вчителів може отримати премію?