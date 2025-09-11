Про дати навчання та канікул в закладах освіти Україні, розповідає 24 Канал посилаючись на ресурси "Педрада" та "Київська міськпрофрада".

Який графік навчання та канікул у школах?

На календарі – вересень, школярі та студенти почали навчання, а навчальні заклади визначили структуру навчального року.

Навчальний рік у школах України, як онлайн, так і очно, розпочався з 1 вересня 2025 року. Міносвіти визначило його тривалість до 30 червня 2026 року. Це гранична дата завершення навчального року, проте фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти.

Тому, точні дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.

Як і дати осінніх, зимових і весняних канікул. Уже на сьогодні відомо два графіки канікул, і їх варто уточнювати у кожній області України.

Дати канікул у школах:

Осінні канікули: з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. Тривалість – 7 днів.

Зимові канікули: з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.

Весняні канікули: з 23 по 29 березня 2026 року.

Літні канікули 2026: з 1 червня по 31 серпня 2026 року.

Інший відомий графік канікул:

Осінні канікули: з 20 жовтня по 26 жовтня 2025 року. Тривалість – 7 днів.

Зимові канікули: з 22 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року.

Весняні канікули: з 23 по 29 березня 2026 року.

Літні канікули 2026: з 1 червня по 31 серпня 2026 року.

Тривалість та структуру навчального року заклад освіти визначає з урахуванням навчального часу, проведення державної підсумкової атестації, навчальної практики, консультацій для усунення прогалин у навчанні.

Який графік навчання в українських вишах?

Університети формують власні графіки навчання. Навчальний рік складається з двох семестрів з зимовою та літньою сесіями, після яких і визначаються канікули.

Тривалість канікул та точні дати варто дізнаватися у кожному конкретному виші. Взимку – це може бути і кінець грудня, і початок січня та навіть лютий. Студенти у цей час складають зимову сесію, а канікули у них починаються після її завершення.

Зауважте, що осінніх та весняних канікул у закладах вищої освіти не передбачено. А вихідні на час державних та великих релігійних свят на час воєнного стану скасований. Лише за рішенням закладу освіти.