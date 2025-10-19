Чому осінь називають – золотою, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Дивіться також Не "масльонок" і "опьонок": чи знаєте ви українські назви грибів

Чому осінь – золота?

Осінь називають – "золотою" через її барвисту красу, коли природа одягається в теплі відтінки жовтого, помаранчевого та багряного – кольори, що асоціюються із золотом.

Таке забарвлення листків зумовлене руйнуванням хлорофілу. І на перший план виходять каротиноїди – пігменти, що надають листю жовтих, помаранчевих і червоних відтінків. Ці кольори нагадують золото в різних його проявах — від блідо-жовтого до мідного блиску.

Це не довгий період – з кінця вересня до середини-кінця жовтня, коли листя починає втрачати зелений колір і доки не опаде з дерев. Та й навіть тоді – золотий килим з листя під ногами викликає захоплення. Найкраще золотом осені милуватися в парку, лісі, саду під час мандрівки чи прогулянки. Це час для дуже красивих фотосесій.

Золото – це символ цінності, завершеності, тепла. І у цьому випадку – "золото / золота" вживається у переносному, як пояснює ресурс "Словник.UA" для опису краси та цінності періоду.

Осінь – пора врожаю, підсумків, споглядання, тому її метафора – золота – глибоко вкорінена в українській ментальності.

Осінь – це не просто пора року, а естетичне явище, яке надихає митців, поетів і філософів. Її називають золотою не лише за кольори, а й за відчуття зрілості, щедрості, спокою.

Цей образ глибоко вкорінений у поезії, прозі та народній уяві.

У народній творчості осінь часто зображується як жінку в золотому вбранні, що прощається з літом і готує землю до зими. Цей образ – міст між життям і спокоєм, між буянням і тишею.

Це дуже популярний образ та метафора в літературі. Ось приклади з української літератури:

Леся Українка: "Стоїть осінь золота, тихо в шелесті листя…" – образ тиші й краси, що огортає душу.

– образ тиші й краси, що огортає душу. Олександр Олесь: "Осінь. Золота печаль. Листя падає, мов спогади…" – тут золото стає метафорою ностальгії.

– тут золото стає метафорою ностальгії. Максим Рильський: "Осінь малює вогнем і золотом кожен листок…" – поєднання кольору й емоції.

– поєднання кольору й емоції. Іван Франко: "Золота осінь – мов спокійна жінка, що знає ціну кожному дню…" – персоніфікація осені як мудрої, зрілої пори.

– персоніфікація осені як мудрої, зрілої пори. Є. Кононенко: "За вікном була золота осінь, прозоре бабине літо".

Ця тема дуже популярна у мистецтві та музиці "золота осінь" – це не лише пейзаж у жовтих відтінках, а настрій, що поєднує світло й тінь, радість і легку тугу.

Справжнє золото осені: дивіться відео

А ще "золота осінь" – це популярна назва сортів різних овочів, фруктів та квітів: томати, гарбузи, морква, груші, яблука, малина, персик, малина, троянда, алісум носять таку назву.

Назва "золота осінь" – це не просто опис кольору. Це поетичний символ завершення, краси, щедрості й внутрішнього світла, яке природа дарує перед зимовим сном.

Ви уже встигли зробити незабутні фото золотої осені? Саме час!