Чи відомі дати зимових канікул?

Цього тижня – з 27 жовтня по 2 листопада, більшість шкіл відпочивають на осінніх канікулах. Лише деякі школи перенесли дати чи скасували їх.

І ті, хто відпочиває, і ті, хто навчається без канікул цікавляться, чи будуть зимові канікули в школах України.

Міносвіти визначило структуру навчального року ще у серпні. У ньому вказані і рекомендовані дати канікул. В Україні канікули в школі традиційно прив’язані до четвертної системи навчання. І ось орієнтовні дати шкільних канікул в Україні у 2025 – 2026 навчальному році:

Осінні канікули: з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року.

Зимові канікули: з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.

Весняні канікули: з 24 березня по 30 березня 2025 року.

Літні канікули: з 30 травня по 31 серпня 2025 року.

Весняні та осінні канікули зазвичай тривають 7 днів, зимові – 14 днів, а літні – цілих 92 дні.

Однак нагадаємо, що адміністрація закладу освіти може змінювати дати чи скасувати їх через форс-мажори або навчальне навантаження. Так, про скасування осінніх канікул прийняли рішення в школах Одеської області, як пише ресурс "Південь сьогодні" та деякі школи Буковини.

Уточнимо – осінні канікули не анулювали, а перенесли, долучивши ще 7 днів до зимового відпочинку.

Тому зимові канікули точно будуть в усіх школярів, але батькам варто уточнювати дати, коли починаються та закінчуються зимові канікули в адміністрації навчального закладу. Хтось може змістити їх раніше на час Різдва, або подовжити у січні.

Дати зимових канікул слід уточнювати у школі / Freepik

Крім того – зимовий відпочинок матимуть і студенти. Їх канікули можуть бути досить тривалими, з метою економії енергоносіїв. Але дати канікул залежать від зимової сесії, період якої визначає кожен виш.

Насолоджуйтеся осінніми канікулами, поки в Україні ще триває "бабине літо" та очікуйте точнішої інформації про зимові уже у грудні.