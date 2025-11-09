Такие ученики дольше не будут учиться зимой. Об этом информирует 24 Канал.
Когда будут зимние каникулы в школах Тернополя?
Заместитель начальника городского управления образования Ирина Сум рассказала Терену, что зимние каникулы в школах Тернополя будут длиннее, ведь в течение сентября и октября школьники учатся по субботам.
Чиновница при этом уточнила: учитывая отработку учеников, зимние каникулы стартуют 18 декабря и продлятся по 11 января включительно.
Заметим, что осенние каникулы состоялись в школах города по традиционному графику. Изменений в расписание каникул в этом году не вносили.
Ученики осенью отдыхали с 27 октября по 2 ноября.
Кто определяет даты каникул в школах Украины?
- В этом году школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
- Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.
- Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
- Зимние каникулы будут проходить в школах Украины ориентировочно с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.