Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на письмо Департамента образования и науки Киевского городского совета относительно структуры 2025/2026 учебного года в школах столицы. Его обнародовали накануне старта нового учебного года.

Когда зимние каникулы в школах Киева?

Чиновники напомнили, что школы имеют автономию в планировании образовательного процесса. Педагогический совет каждого учебного заведения может самостоятельно устанавливать структуру и продолжительность учебного года, формы организации обучения, расписание и тому подобное.

В Департаменте при этом предложили такую структуру этого учебного года:

I семестр – с 1 сентября – до 24 декабря 2025 года;

II семестр – с 12 января – до 30 мая 2026 года.

Осенние каникулы состоялись с 27 октября по 2 ноября.

Зимние каникулы предлагают организовать с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.

А весенние каникулы – в течение 23 – 29 марта.

Дополнительные недельные каникулы для учеников первых классов могут быть организованы с 16 до 21 февраля.

Будут ли учиться ученики в июне?

Последний звонок планируют провести в школах Киева 29 мая 2026 года.

В июне 2026 года чиновники предлагают школам организовать компенсаторные занятия, проектную деятельность, учебные экскурсии, индивидуальные экскурсии и тому подобное.

В Департаменте напоминают о возможной корректировке структуры учебного года, учитывая ситуацию с безопасностью в стране из-за полномасштабной войны. При этом как в целом в городе, так и в отдельных школах Киева.

Кто определяет даты каникул в школах Украины?