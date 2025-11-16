Есть такие, что будут иметь длинные зимние каникулы в этом году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Управления образования Черновицкого городского совета.
Смотрите также Даты уже объявили: когда школьники в Луцке пойдут на зимние каникулы
Когда зимние каникулы в школах Черновцов?
Зимние каникулы в большинстве школ города стартуют 24 декабря 2025 года. Продлится до 6 января 2025 года.
Напомним, что осенние каникулы в черновицких школах начались 27 октября и продолжались по 2 ноября 2025 года включительно.
В то же время военно-спортивный лицей не организовывал каникул осенью, ввиду специфики заведения. Однако его ученики будут иметь более длинные зимние каникулы.
Интересно! Зимние каникулы в школах Ровно продлятся с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года (16 дней), сообщили в горсовете Ровно.
Отметим, школы в Украине на своих педагогических советах могут самостоятельно устанавливать даты завершения учебного года и каникул. Даты и продолжительность каникул в разных учебных заведениях могут отличаться в силу обстоятельств безопасности и учебной нагрузки.
Смотрите также Когда школьники в Хмельницком будут отдыхать на каникулах зимой
Когда будут зимние каникулы в других городах Украины?
- В разных городах и регионах – разные даты зимних каникул в школах.
- В Тернополе зимние каникулы стартуют 18 декабря и продлятся по 11 января включительно.
- В Ивано-Франковске зимние каникулы запланированы с 22 декабря до 11 января.
- В Ровно – с 20 декабря 2025 года по 4 января.
- В Николаеве ️зимние будут с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
- В Хмельницком зимние каникулы в пределах начнутся 22 декабря и продлятся до 4 января.
- Зимние каникулы в школах Луцка продлятся две недели: с 25 декабря по 7 января.