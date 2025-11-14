Начнутся в декабре зимние каникулы и в учреждениях среднего образования Луцка. Об этом в комментарии ZAXID.NET сообщил директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь, информирует 24 Канал.
Когда в Луцке будут зимние каникулы?
Зимние каникулы в школах города продлятся две недели: с 25 декабря по 7 января.
Весенний отдых для учеников запланировали на период с 23 по 29 марта 2026 года.
Напомним, что осенние каникулы в школах Луцка продолжались в течение 27 октября – 2 ноября. Ученики всех учебных заведений общины отдыхали одновременно.
Отметим, школы в Украине на своих педагогических советах могут самостоятельно устанавливать даты завершения учебного года и каникул. Даты и продолжительность каникул в разных учебных заведениях могут отличаться в силу обстоятельств безопасности и учебной нагрузки.
Когда будут зимние каникулы в других городах Украины?
- В разных городах и регионах – разные даты зимних каникул в школах.
- В Тернополе зимние каникулы стартуют 18 декабря и продлятся по 11 января включительно.
- В Ивано-Франковске зимние каникулы запланированы с 22 декабря до 11 января.
- В Ровно – с 20 декабря 2025 года по 4 января.
- В Николаеве ️зимние будут с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
- В Хмельницком зимние каникулы в пределах начнутся 22 декабря и продлятся до 4 января.
