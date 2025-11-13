В Ровно были осенние и будут также зимние каникулы, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Ровенского городского совета.
Когда зимние каникулы в школах Ровно?
В Ровно структуру 2025 – 2026 учебного года оставили неизменной.
I семестр продлится с 1 сентября 2025 года по 19 декабря 2025 года; II семестр – с 5 января 2026 года по 29 мая 2026 года.
В целом учебный процесс продлится 175 учебных дней.
Осенние каникулы в школах города продолжались с 25 октября 2025 года по 2 ноября 2025 года.
Зимние каникулы – с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года (16 дней),
– сообщили в горсовете Ровно.
И добавили, что весенние каникулы будут с 23 марта 2026 года по 27 марта 2026 года.
Последний звонок – 29 мая 2026 года. Вручение документов – ориентировочно 19 июня 2026 года,
– уточнили в мэрии.
К слову, структуру учебного года могут корректировать на местах в зависимости от ситуации с безопасностью.
Кто определяет даты каникул в школах Украины?
В рамках учебного года 2025 – 2026 педагогические советы школ могут самостоятельно устанавливать дату завершения обучения и даты каникул.
Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.
Что важно, течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
Зимние каникулы будут проходить в школах Украины ориентировочно с 22 – 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.