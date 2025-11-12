Запланировали зимний отдых в рамках этого учебного года и для учеников в Николаеве. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Управление образования Николаевского городского совета.

Когда зимние каникулы в школах Николаева?

Еще в конце августа николаевские чиновники вместе с руководителями школ определили структуру учебного года 2025/2026 в учебных заведениях города. Она является рекомендованной, а не обязательной.

Так, I семестр продлится с 1 сентября 2025 года по 26 декабря 2025 года. II семестр – с 12 января 2026 года по 29 мая 2026 года.

Осенние каникулы в школах были с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

зимние будут с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года,

– уточнили в управлении.

Весенний отдых для учеников запланирован с 30 марта по 5 апреля 2026 года.

Однако местные чиновники предупреждают: учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью, могут быть изменения в образовательном процессе как в отдельных школах, так и в городе в целом.

Кто определяет даты каникул в школах Украины?