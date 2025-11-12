Запланували зимовий відпочинок у межах цього навчального року і для учнів у Миколаєві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Управління освіти Миколаївської міської ради.

Коли зимові канікули у школах Миколаєва?

Ще у кінці серпня миколаївські чиновники разом з очільниками шкіл визначили структуру навчального року 2025/2026 у закладах освіти міста. Вона є рекомендованою, а не обов'язковою.

Так, І семестр триватиме з 1 вересня 2025 року по 26 грудня 2025 року. ІІ семестр – з 12 січня 2026 року по 29 травня 2026 року.

Осінні канікули у школах були з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року.

️Зимові будуть з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року,

– уточнили в управлінні.

Весняний відпочинок для учнів запланований з 30 березня по 5 квітня 2026 року.

О️днак місцеві чиновники попереджають: зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію, можуть бути зміни в освітньому процесі як в окремих школах, так і у місті загалом.

