Терміни канікул залежать від внутрішнього графіка кожного закладу освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Кропивницької міськради у фейсбуці.
Коли зимові канікули у школах Кропивницького?
З 20 грудня по 11 січня на відпочинок піде ліцей "Науковий" І-й корпус, а ІІ-й корпус – з 20 грудня по 18 січня. У Класичній гімназії канікули відбуватимуться з 24 грудня по 11 січня; у гімназіях Олени Журливої, Академічній, Козацькій, Балашівській, ліцеях "Європейська освіта", "Вікторія-П", "Арт-Плюс" – з 25 грудня по 11 січня.
Гімназії Преображенська, Фортечна, "Ерудит", Кущівська, "Сучасник", ліцеї Тараса Шевченка, "Мрія", "Сокіл", "Перспектива", навчально-реабілітаційний центр "Сузір'я доброти", "Навчально-реабілітаційний центр" відправляють учні на канікули з 27 грудня по 11 січня.
Цікаво! Міністерство освіти і науки України радило школам розглянути запровадження змін у структурі і тривалості навчального року через можливі довготривалі блекаути. Заклади освіти мають автономію і можуть самі погоджувати зміни щодо тривалості канікул, графіка навчання тощо.
У гімназіях Великобалківська, Завадівська, Лелеківська, Гірнича, Подільська, Новомиколаївська, Інноваційна, ліцеях "Центральний", "Максимум", "Природничих наук", "Муніципальний колегіум", "Лідер", "Лінгвістичний", "Нова українська школа", "Нових технологій навчання", "Новенський" визначили, що канікули триватимуть з 29 грудня по 11 січня, а в гімназії "Інтелект" – з 30 грудня по 11 січня.
В управлінні освіти міської ради зазначають, що графіки канікул можуть коригувати залежно від погодних умов та безпекової ситуації.
Хто визначає дати канікул у школах України?
У межах цього навчального року школи можуть самостійно встановлювати і дату завершення навчання, і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.
Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Зимові канікули відбуватимуться у школах України у межах 18 грудня 2025 року – 11 січня 2026 року у різні дати.