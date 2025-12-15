Терміни канікул залежать від внутрішнього графіка кожного закладу освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Кропивницької міськради у фейсбуці.

Коли зимові канікули у школах Кропивницького?

З 20 грудня по 11 січня на відпочинок піде ліцей "Науковий" І-й корпус, а ІІ-й корпус – з 20 грудня по 18 січня. У Класичній гімназії канікули відбуватимуться з 24 грудня по 11 січня; у гімназіях Олени Журливої, Академічній, Козацькій, Балашівській, ліцеях "Європейська освіта", "Вікторія-П", "Арт-Плюс" – з 25 грудня по 11 січня.

Гімназії Преображенська, Фортечна, "Ерудит", Кущівська, "Сучасник", ліцеї Тараса Шевченка, "Мрія", "Сокіл", "Перспектива", навчально-реабілітаційний центр "Сузір'я доброти", "Навчально-реабілітаційний центр" відправляють учні на канікули з 27 грудня по 11 січня.

Цікаво! Міністерство освіти і науки України радило школам розглянути запровадження змін у структурі і тривалості навчального року через можливі довготривалі блекаути. Заклади освіти мають автономію і можуть самі погоджувати зміни щодо тривалості канікул, графіка навчання тощо.

У гімназіях Великобалківська, Завадівська, Лелеківська, Гірнича, Подільська, Новомиколаївська, Інноваційна, ліцеях "Центральний", "Максимум", "Природничих наук", "Муніципальний колегіум", "Лідер", "Лінгвістичний", "Нова українська школа", "Нових технологій навчання", "Новенський" визначили, що канікули триватимуть з 29 грудня по 11 січня, а в гімназії "Інтелект" – з 30 грудня по 11 січня.

В управлінні освіти міської ради зазначають, що графіки канікул можуть коригувати залежно від погодних умов та безпекової ситуації.

Хто визначає дати канікул у школах України?