Як і його тривалість. 24 Канал при цьому розповідає, коли розпочнуться та скільки триватимуть весняні канікули у школах Хмельницького і Житомира.

Коли весняні канікули у Хмельницькому?

У школах Хмельницького весняні канікули стартують 23 березня і триватимуть по 29 березня. У громадах області дати весняного відпочинку учнів різняться. У частині шкіл їх взагалі скасували, повідомила ZAXID.NET пресслужба департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА.

Так, учні на Хмельниччині здебільшого відпочиватимуть протягом 23 – 29 березня. У частині громад канікули перенесли на кінець березня – початок квітня, а в Гуменецькій сільраді їх запланували найпізніше – з 13 по 16 квітня.

Цікаво Заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.

Коли весняні канікули в Житомирі?

Учні у Житомирі відпочиватимуть з 21 до 29 березня, поінформувала пресслужба Житомирської міськради.

У раді кажуть, що педагогічні ради можуть змінювати графік канікул з урахуванням навантаження на учнів чи інших чинників.

Усі житомирські заклади загальної середньої освіти визначили період відпочинку на останній тиждень березня. Навчальний рік триватиме до кінця червня,

– розповіли у Житомирській міськраді.

