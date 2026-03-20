Як і його тривалість. 24 Канал при цьому розповідає, коли розпочнуться та скільки триватимуть весняні канікули у школах Хмельницького і Житомира.
Коли весняні канікули у Хмельницькому?
У школах Хмельницького весняні канікули стартують 23 березня і триватимуть по 29 березня. У громадах області дати весняного відпочинку учнів різняться. У частині шкіл їх взагалі скасували, повідомила ZAXID.NET пресслужба департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА.
Так, учні на Хмельниччині здебільшого відпочиватимуть протягом 23 – 29 березня. У частині громад канікули перенесли на кінець березня – початок квітня, а в Гуменецькій сільраді їх запланували найпізніше – з 13 по 16 квітня.
Цікаво Заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.
Коли весняні канікули в Житомирі?
Учні у Житомирі відпочиватимуть з 21 до 29 березня, поінформувала пресслужба Житомирської міськради.
У раді кажуть, що педагогічні ради можуть змінювати графік канікул з урахуванням навантаження на учнів чи інших чинників.
Усі житомирські заклади загальної середньої освіти визначили період відпочинку на останній тиждень березня. Навчальний рік триватиме до кінця червня,
– розповіли у Житомирській міськраді.
Коли весняні канікули у школах України?
- Весняні канікули у школах України мають відбутися у різні дати.
- Учні відпочиватимуть у березні чи квітні.
- У частині шкіл канікули скасували.
- Попередньо учні відпочиватимуть від навчання тиждень.
- Не вчитимуться здебільшого з 23 березня до 29 березня 2026 року (включно з вихідними).
- Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. Остаточне рішення ухвалює заклад освіти.