Розпочнуться у грудні зимові канікули і в закладах середньої освіти Луцька. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, інформує 24 Канал.

Дивіться також Чи підуть учні у Рівному на зимові канікули у грудні

Коли у Луцьку будуть зимові канікули?

Зимові канікули у школах міста триватимуть два тижні: з 25 грудня до 7 січня.

Весняний відпочинок для учнів запланували на період з 23 до 29 березня 2026 року.

Нагадаємо, що осінні канікули у школах Луцька тривали протягом 27 жовтня – 2 листопада. Учні всіх закладів освіти громади відпочивали одночасно.

Цікаво! Зимові канікули у школах Рівного триватимуть з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року (16 днів), повідомили у міськраді Рівного.

Зазначимо, школи в Україні на своїх педагогічних радах можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.

Дивіться також Коли школярі у Хмельницькому відпочиватимуть на канікулах взимку

Коли будуть зимові канікули в інших містах України?

У різних містах та регіонах – різні дати зимових канікул у школах.

У Тернополі зимові канікули стартують 18 грудня і триватимуть по 11 січня включно.

В Івано-Франківську зимові канікули заплановані з 22 грудня до 11 січня.

У Рівному – з 20 грудня 2025 року по 4 січня.

У Миколаєві ️зимові будуть з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.

У Хмельницькому зимові канікули у межах розпочнуться 22 грудня і триватимуть до 4 січня.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.