Є такі, що матимуть довші зимові канікули цьогоріч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Управління освіти Чернівецької міської ради.

Коли зимові канікули у школах Чернівців?

Зимові канікули у більшості шкіл міста стартують 24 грудня 2025 року. Триватимуть до 6 січня 2025 року.

Нагадаємо, що осінні канікули у чернівецьких школах почалися 27 жовтня і тривали по 2 листопада 2025 року включно.

Водночас військово-спортивний ліцей не організовував канікул восени, зважаючи на специфіку закладу. Проте його учні матимуть довші зимові канікули.

Цікаво! Зимові канікули у школах Рівного триватимуть з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року (16 днів), повідомили у міськраді Рівного.

Зазначимо, школи в Україні на своїх педагогічних радах можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.

Коли будуть зимові канікули в інших містах України?