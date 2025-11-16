Є такі, що матимуть довші зимові канікули цьогоріч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Управління освіти Чернівецької міської ради.

Коли зимові канікули у школах Чернівців?

Зимові канікули у більшості шкіл міста стартують 24 грудня 2025 року. Триватимуть до 6 січня 2025 року.

Нагадаємо, що осінні канікули у чернівецьких школах почалися 27 жовтня і тривали по 2 листопада 2025 року включно.

Водночас військово-спортивний ліцей не організовував канікул восени, зважаючи на специфіку закладу. Проте його учні матимуть довші зимові канікули.

Зимові канікули у школах Рівного триватимуть з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року (16 днів), повідомили у міськраді Рівного.

Зазначимо, школи в Україні на своїх педагогічних радах можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.

Коли будуть зимові канікули в інших містах України?

  • У різних містах та регіонах – різні дати зимових канікул у школах.
  • У Тернополі зимові канікули стартують 18 грудня і триватимуть по 11 січня включно.
  • В Івано-Франківську зимові канікули заплановані з 22 грудня до 11 січня.
  • У Рівному – з 20 грудня 2025 року по 4 січня.
  • У Миколаєві ️зимові будуть з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.
  • У Хмельницькому зимові канікули у межах розпочнуться 22 грудня і триватимуть до 4 січня.
  • Зимові канікули у школах Луцька триватимуть два тижні: з 25 грудня до 7 січня.