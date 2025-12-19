Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Когда будут каникулы в столичных школах?
Как рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, зимние каникулы для учеников столичных школ стартуют в среду, 25 декабря, и будут до 11 января включительно.
По его словам, четвертый учебный год во время полномасштабной войны стал сложным. Однако несмотря на трудности в городе происходил непрерывный образовательный процесс. Поэтому зимние каникулы у учащихся школ состоятся в запланированные сроки, заверили в КГГА.
В период каникул, при необходимости, родители могут привести ребенка в школу в первой половине дня: для учеников в учебных заведениях организуют внеклассную работу и знаниевые кружки,
– добавил Мондриевский.
Отмечается, что учреждения дошкольного и внешкольного образования в Киеве во время зимних каникул продолжат работу в обычном формате.
Каникулы в школах Украины: последние новости
Зимние каникулы в школах продлятся примерно две недели. Конкретные даты каждое учебное заведение устанавливает отдельно.
МОН из-за возможных блэкаутов рекомендует переносить весенние каникулы на декабрь – январь или провести отдельные уроки в июне. Исключением являются выпускные классы.
Ранее сообщалось, что зимние каникулы будут в школах Украины в промежутке с 18 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.