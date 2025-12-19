Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Коли будуть канікули у столичних школах?
Як розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, зимові канікули для учнів столичних шкіл стартують у середу, 25 грудня, і будуть до 11 січня включно.
За його словами, четвертий навчальний рік під час повномасштабної війни став складним. Однак попри труднощі у місті відбувався безперервний освітній процес. Тому зимові канікули в учнів шкіл відбудуться у заплановані терміни, запевнили в КМДА.
У період канікул, за потреби, батьки можуть привести дитину до школи в першій половині дня: для учнів у закладах освіти організують позакласну роботу та знаннєві гуртки,
– додав Мондриївський.
Зазначається, що заклади дошкільної та позашкільної освіти у Києві під час зимових канікул продовжать роботу у звичному форматі.
Канікули в школах України: останні новини
Зимові канікули у школах триватимуть приблизно два тижні. Конкретні дати кожен навчальний заклад встановлює окремо.
МОН через можливі блекаути рекомендує переносити весняні канікули на грудень – січень або провести окремі уроки у червні. Винятком є випускні класи.
Раніше повідомлялось, що зимові канікули будуть у школах України у проміжку з 18 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.