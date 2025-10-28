В частности, делает его увлекательным, мотивирующим и осмысленным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале первого вице-премьера Михаила Федорова.

Читайте Обучение с Мечтой: как учителя и ученики в сложное время поражают достижениями и стойкостью

Что известно о новации?

Чиновник сообщил, что для повышения вовлеченности учеников интегрировали в экосистему элементы геймификации – специальные игровые механики, такие как баллы, уровни, достижения. Они помогают детям чувствовать собственный прогресс и учиться не "для галочки", а ради развития.

В Мрии уже есть первые элементы геймификации – стрелки (огоньки), которые:

показывают последовательность учебных дней без перерыва, формируют привычку к регулярности;

поощряют к обучению – поддерживают интерес и мотивируют не "выпадать из ритма";

строят позитивное взаимодействие – обучение ассоциируется с достижением и радостью, а не давлением.

В этом учебном году Мрия запустит национальную систему геймификации образования. Дети будут собирать Мрийки – внутреннюю валюту, которую за выполненные домашние задания можно обменивать на билеты в кино или другие полезные вознаграждения от партнеров. А еще добавим Смекалки – интересные мини-викторины, за прохождение которых можно будет получить Мрии,

– сообщил вице-премьер.

И добавил, что геймификация в Мрии поддерживает усилия, вознаграждает за интерес и помогает расти в своем темпе. Именно это помогает реализовать нашу миссию – вдохновлять учиться.

К инициативе также присоединятся социально ответственные бизнесы, которые могут стать частью экосистемы.

К теме "Важный этап": к Мрии теперь смогут присоединиться детсады

Что известно о работе Мрии?