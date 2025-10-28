В частности, делает его увлекательным, мотивирующим и осмысленным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале первого вице-премьера Михаила Федорова.
Читайте Обучение с Мечтой: как учителя и ученики в сложное время поражают достижениями и стойкостью
Что известно о новации?
Чиновник сообщил, что для повышения вовлеченности учеников интегрировали в экосистему элементы геймификации – специальные игровые механики, такие как баллы, уровни, достижения. Они помогают детям чувствовать собственный прогресс и учиться не "для галочки", а ради развития.
В Мрии уже есть первые элементы геймификации – стрелки (огоньки), которые:
- показывают последовательность учебных дней без перерыва, формируют привычку к регулярности;
- поощряют к обучению – поддерживают интерес и мотивируют не "выпадать из ритма";
- строят позитивное взаимодействие – обучение ассоциируется с достижением и радостью, а не давлением.
В этом учебном году Мрия запустит национальную систему геймификации образования. Дети будут собирать Мрийки – внутреннюю валюту, которую за выполненные домашние задания можно обменивать на билеты в кино или другие полезные вознаграждения от партнеров. А еще добавим Смекалки – интересные мини-викторины, за прохождение которых можно будет получить Мрии,
– сообщил вице-премьер.
И добавил, что геймификация в Мрии поддерживает усилия, вознаграждает за интерес и помогает расти в своем темпе. Именно это помогает реализовать нашу миссию – вдохновлять учиться.
К инициативе также присоединятся социально ответственные бизнесы, которые могут стать частью экосистемы.
К теме "Важный этап": к Мрии теперь смогут присоединиться детсады
Что известно о работе Мрии?
Мрия – это национальная цифровая образовательная экосистема, которая объединяет школьников, учителей, родителей и администрации в единой среде.
Она упрощает учебный процесс, автоматизирует рутину, добавляет инструменты геймификации, искусственного интеллекта и открывает доступ к качественному контенту – от уроков до внешкольных активностей.
Все здесь бесплатно, добровольно и доступно из любого уголка страны.
По состоянию на 1 сентября в Украине более двух тысяч школ в 24 областях начали учебный год вместе с образовательным приложением Мрия.
- Правительство уже работает над новым направлением – Мрия Дошкольное образование.