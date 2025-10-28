Зокрема, робить його захопливим, мотивувальним та осмисленим. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі першого віцепрем'єра Михайла Федорова.
Читайте Навчання з Мрією: як учителі та учні у складний час вражають досягненнями та стійкістю
Що відомо про новацію?
Посадовець повідомив, що для підвищення залученості учнів інтегрували в екосистему елементи гейміфікації – спеціальні ігрові механіки, як-от бали, рівні, досягнення. Вони допомагають дітям відчувати власний прогрес і вчитися не "для галочки", а заради розвитку.
У Мрії вже є перші елементи гейміфікації – стріки (вогники), які:
- показують послідовність навчальних днів без перерви, формують звичку до регулярності;
- заохочують до навчання – підтримують інтерес і мотивують не "випадати з ритму";
- будують позитивну взаємодію – навчання асоціюється з досягненням і радістю, а не тиском.
У цьому навчальному році Мрія запустить національну систему гейміфікації освіти. Діти збиратимуть Мрійки – внутрішню валюту, яку за виконані домашні завдання можна обмінювати на квитки в кіно чи інші корисні винагороди від партнерів. А ще додамо Кмітливки – цікаві мінівікторини, за проходження яких можна буде отримати Мрійки,
– повідомив віцепрем'єр.
І додав, що гейміфікація у Мрії підтримує зусилля, винагороджує за інтерес та допомагає зростати у своєму темпі. Саме це допомагає реалізувати нашу місію – надихати вчитися.
До ініціативи також доєднають соціально відповідальні бізнеси, які можуть стати частиною екосистеми.
До теми "Важливий етап": до Мрії тепер зможуть доєднатися дитсадки
Що відомо про роботу Мрії?
Мрія – це національна цифрова освітня екосистема, яка об'єднує школярів, вчителів, батьків та адміністрації в єдиному середовищі.
Вона спрощує навчальний процес, автоматизує рутину, додає інструменти гейміфікації, штучного інтелекту та відкриває доступ до якісного контенту – від уроків до позашкільних активностей.
Усе тут безоплатно, добровільно і доступно з будь-якого куточка країни.
Станом на 1 вересня в Україні понад дві тисячі шкіл у 24 областях розпочали навчальний рік разом із освітнім застосунком Мрія.
- Уряд вже працює над новим напрямом – Мрія Дошкілля.