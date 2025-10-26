Уряд вже працює над новим напрямом – Мрія Дошкілля. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі першого віцепрем'єра Михайла Федорова.

Що відомо про Мрію Дошкілля?

Уперше Мрія об'єднує дві освітні ланки – дошкілля та школу.

Це важливий етап у створенні єдиної цифрової екосистеми, що супроводжує дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти,

– каже Федоров.

Він також розповів про основні зміни:

Пілотування дошкілля : вихователі зможуть легко вести облік занять, відвідування й харчування, а батьки – бачити досягнення та настрій дитини.

Впровадження гейміфікації : бізнес зможе підтримувати дітей та молодь через Мрію і надавати бонуси чи корисні пропозиції для навчання.

Оновлення правил для контенту: матеріали, інтерактиви й відео проходитимуть прозорий відбір за участю держави.

Посадовець переконаний, що Мрія робить життя простішим для всіх учасників освітнього процесу.

Можна вже залишити заявку, щоб під'єднати свій заклад освіти до Мрії.

Що відомо про роботу Мрії?