8 квітня у Києві відбулася перша EdTech-подія "Мрія – Постосвіта", на якій президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров та міністр освіти і науки Оксен Лісовий оголосили про запуск державного освітнього застосунку Мрія для всіх українських шкіл.

Мрія – це національна цифрова освітня екосистема, яка об'єднує школярів, вчителів, батьків та адміністрації в єдиному середовищі. Вона спрощує навчальний процес, автоматизує рутину, додає інструменти гейміфікації, штучного інтелекту та відкриває доступ до якісного контенту – від уроків до позашкільних активностей. Усе – безплатно, добровільно і доступно з будь-якого куточка країни.

Серед новинок: гейміфікація для школярів, каталог гуртків, цифрові рішення для садочків, ШІ-конструктор тестів для вчителів, а також перший в Україні масовий регіональний перехід – Запорізька область повністю впроваджує Мрію у школах.

24 Канал відвідав масштабний захід і розповідає про головні оголошення, функції та плани розвитку освітньої екосистеми.

До теми Зеленський розповів про застосунок Мрія, який об'єднає всі школи, і назвав його переваги

На заході 8 квітня президент Володимир Зеленський оголосив, що цифрова освітня екосистема "Мрія" тепер доступна для всіх шкіл України. Під час пілотного запуску в застосунку вже виставили понад 2 мільйони оцінок.

Торік ми зробили пілотний запуск нового застосунку для українських шкіл – Мрії... Мрія спрощує процес навчання в школі й робить це системно. І дає змогу дітям в усіх частинах нашої великої країни – від прифронтових громад до кожного нашого міста, кожного села, кожної школи – мати однаково повний доступ до освіти,
– заявив президент під час першої EdTech-події "Мрія – Постосвіта".

EdTech-подія "Мрія – Постосвіта" / Фото, надані Мінцифри

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, "Мрія – це освітній геймченджер... Для вчителів – портал і застосунок, що прибирає бюрократію... А для держави Мрія – це якісні дані про систему освіти".

До екосистеми вже приєдналися 150 шкіл, ще 1400 подали заявки. Підключення до Мрії безплатне і добровільне – школи можуть подати заявку через сайт: https://mriia.gov.ua/app.

В екосистемі "Мрія":

  • вчителі можуть автоматизувати тести, отримувати домашні завдання, формувати міжкласні групи;
  • учні отримують "мрійки" за успіхи в навчанні, які можна обміняти на бонуси;
  • батьки зможуть обирати гуртки за інтересами та бачити досягнення дітей;
  • адміністрації отримують доступ до результатів роботи вчителів у кілька кліків.

Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив:

Ми поставили на меті не оцифрувати паперову документацію, а переосмислити сам підхід до управління освітнім процесом… Мрія – це інструмент, який трансформує освіту зсередини.

Діти мають доступ до Мрія ID, розкладу, домашніх завдань, персоналізованої бібліотеки та динаміки результатів. Вчителі – до розкладу, журналу, автоматичного планування. Батьки – до основних освітніх результатів дитини. Авторизуватися у Мрії можна через Дію – це можуть зробити батьки чи вчителі.

Проєкт реалізується Мінцифрою, МОН та Програмою EGAP (Фонд Східна Європа) за підтримки Швейцарії.

"Мрія – яскравий приклад того, як спільні зусилля… можуть приносити реальні та відчутні результати", – зазначив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.

"Швейцарія пишається тим, що підтримує Мрію… це приклад потужного й результативного міжнародного партнерства", – додав Жак Гербер, делегат Федеральної ради Швейцарії.

У 2025 році в Україні також стартує пілот першої державної цифрової екосистеми для дошкільної освіти. Про це повідомив Михайло Федоров під час події "Мрія – Постосвіта".

Новий проєкт дозволить вихователям ефективно планувати заняття, адміністраціям – вести цифровий облік і звітність без паперової роботи, а батькам – бачити щоденник активностей дитини й отримувати поради для розвитку вдома.

У 2025 році ми запускаємо пілот "Мрії" для дошкільної освіти – протестуємо вебпортал і застосунок з першими 25 – 30 садочками. Вже з 2026 року плануємо масштабувати її на всі охочі заклади дошкільної освіти. Сьогодні вихователі витрачають до 10 годин щотижня на ручне планування і звітність. Наша мета – прибрати зайву бюрократію, щоб педагоги сфокусувалися на дітях та самовдосконаленні, а для батьків зробити доступною та прозорою інформацію про день дитини,
– зазначив Федоров.

За даними дослідження Мрії, 90% адміністрацій ЗДО скаржаться на застарілі підходи до звітності. Водночас батьки не мають уявлення про щоденне життя дитини в садку.

У межах пілоту тестуватимуть:

  • для батьків – щоденник активностей і рекомендації;
  • для вихователів – цифрові плани занять і конспекти;
  • для адміністрацій – облік, звітність, комунікацію з батьками та інтеграцію з держбазами.

Уперше школа і садок працюватимуть в єдиній цифровій системі – "Мрія".

Вже цього літа в застосунку Мрія запрацює новий розділ – каталог позашкільних активностей. Команда спільно з МОН зібрала понад 5400 гуртків і секцій з усієї України. Батьки з дітьми зможуть шукати заняття за інтересами та локацією, дізнаватись деталі запису, а згодом – навіть реєструватися онлайн.


Гуртки в Мрії / Інфографіка Мінцифри

Ми хочемо, щоб батьки мали всі можливості підтримати розвиток дитини – у кілька натискань, прямо в телефоні. Тому разом із МОН ми вже зібрали понад 5400 гуртків і секцій по всій країні, які з’являться в каталозі Мрії на початку навчального року, – і це тільки старт. Протягом літа розширимо список разом із Мінспорту та Мінкультом,
– зазначив Михайло Федоров.

У застосунку можна буде шукати активності поблизу дому чи школи, переглядати розклад і зберігати вибране. З часом функціонал доповнять можливістю запису та відстеження занять прямо в Мрії.

Освітяни зможуть додавати інформацію про гуртки через вебпортал, а для закладів позашкільної освіти команда готує окрему цифрову платформу.

У застосунку Мрія з’явиться гейміфікація, яка мотивуватиме дітей до навчання через внутрішню валюту, винагороди від українських бізнесів і систему вогників за активність.

Гейміфікація у Мрії / Інфографіка Мінцифри

Школярі отримуватимуть "мрійки" за виконання домашніх завдань, перегляд освітніх відео та проходження вікторин – "Кмітливок". Валюту можна буде обмінювати в Крамничці зі скарбами на квитки в кіно, курси, VR-квести, клуби англійської та інші бонуси. Першими партнерами стали Київстар ТБ, Мультиплекс, Just School, Buki, Планета Кіно та інші.

У застосунку Мрія діти отримуватимуть вогники за кожне виконане завдання й підтримуватимуть ланцюжок активності – як у Duolingo. Ми вивчили найкращі практики й адаптували цю механіку до шкільного навчання. Вона допоможе формувати корисні звички, системність і регулярність. Тепер дітей затягуватимуть не ігри, а навчання і розвиток. Це не просто гейміфікація – це нова культура мотивації до знань,
– зазначив Михайло Федоров.

Завдання можна буде надсилати вчителям просто в застосунку. Долучитися до проєкту можуть як великі компанії, так і локальні бізнеси – важливо, щоб мотиваційні бонуси були доступні дітям по всій країні.

У 2025 році в освітній платформі "Мрія" з'являться перші функції на базі штучного інтелекту. Це автоматичний конструктор тестів для вчителів та рекомендаційна система в бібліотеці контенту для дітей, батьків і педагогів.

Читайте також У Мінцифри запустили Центр штучного інтелекту в Україні: що це, для чого та хто очолить


ШІ в Мрії / Інфографіка Мінцифри

Інструмент дозволить вчителям створювати тести за кілька кліків на основі програми уроку, підручників чи власних матеріалів. Система також оцінюватиме відповіді та надаватиме попередній бал. Функціонал стане доступним з весни 2025 року.


Бібліотека контенту в Мрії / Інфографіка Мінцифри

Ми працюємо над впровадженням штучного інтелекту у Мрії. Зокрема, AI допомагатиме будувати індивідуальну освітню траєкторію. Система бачить сильні сторони дитини, розуміє, що потрібно підтягнути і як вирішити проблему. Також AI підбиратиме контент для дітей, адже Мрія – це також про саморозвиток. У застосунку вже є бібліотека контенту на понад 5 тисяч відео й аудіо для дітей, батьків та вчителів. Тож Мрія також рекомендуватиме контент, який буде цікавим і потрібним саме вам,
– пояснив голова Мінцифри.

Рекомендаційна система працюватиме за принципом стримінгових платформ, але з фокусом на освітні цілі. Вона аналізуватиме інтереси користувача та пропонуватиме релевантний навчальний контент.

До теми Заборона смартфонів у школах: чи запрацює в Україні та як це працює у США та Британії

Функціонал розроблений на основі досліджень та інтервʼю з освітянами, батьками й дітьми, а також з урахуванням міжнародного досвіду таких проєктів, як Khanmigo та Magic School.

Усі школи Запорізької області та міста Запоріжжя підключаються до державної освітньої екосистеми "Мрія". Це перший регіон в Україні, який запроваджує платформу системно – одночасно на рівні всієї області. Екосистема вже охоплює 318 шкіл та понад 120 тисяч учасників освітнього процесу.

Як пояснив Федоров:

Запорізька область стала першою, де "Мрію" впроваджують системно. Саме тут, разом із Президентом, ми дали старт масштабному переходу на екосистему. Сьогодні всі школи Запорізької області та міста Запоріжжя – в процесі підключення до державної освітньої екосистеми. Це не просто цифровізація. Це – про рівний доступ до освіти, незалежно від обставин.

У 2025 році "Мрія" планує охопити 2000 шкіл. Наразі платформа працює у 150 закладах, ще 1400 – у процесі підключення.