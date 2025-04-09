8 квітня у Києві відбулася перша EdTech-подія "Мрія – Постосвіта", на якій президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров та міністр освіти і науки Оксен Лісовий оголосили про запуск державного освітнього застосунку Мрія для всіх українських шкіл.

Мрія – це національна цифрова освітня екосистема, яка об'єднує школярів, вчителів, батьків та адміністрації в єдиному середовищі. Вона спрощує навчальний процес, автоматизує рутину, додає інструменти гейміфікації, штучного інтелекту та відкриває доступ до якісного контенту – від уроків до позашкільних активностей. Усе – безплатно, добровільно і доступно з будь-якого куточка країни.

Серед новинок: гейміфікація для школярів, каталог гуртків, цифрові рішення для садочків, ШІ-конструктор тестів для вчителів, а також перший в Україні масовий регіональний перехід – Запорізька область повністю впроваджує Мрію у школах.

24 Канал відвідав масштабний захід і розповідає про головні оголошення, функції та плани розвитку освітньої екосистеми.

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Мрія відтепер доступна для всіх шкіл

На заході 8 квітня президент Володимир Зеленський оголосив, що цифрова освітня екосистема "Мрія" тепер доступна для всіх шкіл України. Під час пілотного запуску в застосунку вже виставили понад 2 мільйони оцінок.

Торік ми зробили пілотний запуск нового застосунку для українських шкіл – Мрії... Мрія спрощує процес навчання в школі й робить це системно. І дає змогу дітям в усіх частинах нашої великої країни – від прифронтових громад до кожного нашого міста, кожного села, кожної школи – мати однаково повний доступ до освіти,

– заявив президент під час першої EdTech-події "Мрія – Постосвіта".

EdTech-подія "Мрія – Постосвіта" / Фото, надані Мінцифри

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, "Мрія – це освітній геймченджер... Для вчителів – портал і застосунок, що прибирає бюрократію... А для держави Мрія – це якісні дані про систему освіти".

До екосистеми вже приєдналися 150 шкіл, ще 1400 подали заявки. Підключення до Мрії безплатне і добровільне – школи можуть подати заявку через сайт: https://mriia.gov.ua/app.

В екосистемі "Мрія":

вчителі можуть автоматизувати тести, отримувати домашні завдання, формувати міжкласні групи;

учні отримують "мрійки" за успіхи в навчанні, які можна обміняти на бонуси;

батьки зможуть обирати гуртки за інтересами та бачити досягнення дітей;

адміністрації отримують доступ до результатів роботи вчителів у кілька кліків.

Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив:

Ми поставили на меті не оцифрувати паперову документацію, а переосмислити сам підхід до управління освітнім процесом… Мрія – це інструмент, який трансформує освіту зсередини.

Діти мають доступ до Мрія ID, розкладу, домашніх завдань, персоналізованої бібліотеки та динаміки результатів. Вчителі – до розкладу, журналу, автоматичного планування. Батьки – до основних освітніх результатів дитини. Авторизуватися у Мрії можна через Дію – це можуть зробити батьки чи вчителі.

Проєкт реалізується Мінцифрою, МОН та Програмою EGAP (Фонд Східна Європа) за підтримки Швейцарії.

"Мрія – яскравий приклад того, як спільні зусилля… можуть приносити реальні та відчутні результати", – зазначив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.

"Швейцарія пишається тим, що підтримує Мрію… це приклад потужного й результативного міжнародного партнерства", – додав Жак Гербер, делегат Федеральної ради Швейцарії.

Мрія для дошкільнят

У 2025 році в Україні також стартує пілот першої державної цифрової екосистеми для дошкільної освіти. Про це повідомив Михайло Федоров під час події "Мрія – Постосвіта".

Новий проєкт дозволить вихователям ефективно планувати заняття, адміністраціям – вести цифровий облік і звітність без паперової роботи, а батькам – бачити щоденник активностей дитини й отримувати поради для розвитку вдома.

У 2025 році ми запускаємо пілот "Мрії" для дошкільної освіти – протестуємо вебпортал і застосунок з першими 25 – 30 садочками. Вже з 2026 року плануємо масштабувати її на всі охочі заклади дошкільної освіти. Сьогодні вихователі витрачають до 10 годин щотижня на ручне планування і звітність. Наша мета – прибрати зайву бюрократію, щоб педагоги сфокусувалися на дітях та самовдосконаленні, а для батьків зробити доступною та прозорою інформацію про день дитини,

– зазначив Федоров.

За даними дослідження Мрії, 90% адміністрацій ЗДО скаржаться на застарілі підходи до звітності. Водночас батьки не мають уявлення про щоденне життя дитини в садку.

У межах пілоту тестуватимуть:

для батьків – щоденник активностей і рекомендації;

для вихователів – цифрові плани занять і конспекти;

для адміністрацій – облік, звітність, комунікацію з батьками та інтеграцію з держбазами.

Уперше школа і садок працюватимуть в єдиній цифровій системі – "Мрія".

Позашкілля у Мрії

Вже цього літа в застосунку Мрія запрацює новий розділ – каталог позашкільних активностей. Команда спільно з МОН зібрала понад 5400 гуртків і секцій з усієї України. Батьки з дітьми зможуть шукати заняття за інтересами та локацією, дізнаватись деталі запису, а згодом – навіть реєструватися онлайн.



Гуртки в Мрії / Інфографіка Мінцифри

Ми хочемо, щоб батьки мали всі можливості підтримати розвиток дитини – у кілька натискань, прямо в телефоні. Тому разом із МОН ми вже зібрали понад 5400 гуртків і секцій по всій країні, які з’являться в каталозі Мрії на початку навчального року, – і це тільки старт. Протягом літа розширимо список разом із Мінспорту та Мінкультом,

– зазначив Михайло Федоров.

У застосунку можна буде шукати активності поблизу дому чи школи, переглядати розклад і зберігати вибране. З часом функціонал доповнять можливістю запису та відстеження занять прямо в Мрії.

Освітяни зможуть додавати інформацію про гуртки через вебпортал, а для закладів позашкільної освіти команда готує окрему цифрову платформу.

Гейміфікація в Мрії: школярі зароблятимуть "мрійки" за знання та обмінюватимуть їх на реальні бонуси

У застосунку Мрія з’явиться гейміфікація, яка мотивуватиме дітей до навчання через внутрішню валюту, винагороди від українських бізнесів і систему вогників за активність.

Гейміфікація у Мрії / Інфографіка Мінцифри

Школярі отримуватимуть "мрійки" за виконання домашніх завдань, перегляд освітніх відео та проходження вікторин – "Кмітливок". Валюту можна буде обмінювати в Крамничці зі скарбами на квитки в кіно, курси, VR-квести, клуби англійської та інші бонуси. Першими партнерами стали Київстар ТБ, Мультиплекс, Just School, Buki, Планета Кіно та інші.

У застосунку Мрія діти отримуватимуть вогники за кожне виконане завдання й підтримуватимуть ланцюжок активності – як у Duolingo. Ми вивчили найкращі практики й адаптували цю механіку до шкільного навчання. Вона допоможе формувати корисні звички, системність і регулярність. Тепер дітей затягуватимуть не ігри, а навчання і розвиток. Це не просто гейміфікація – це нова культура мотивації до знань,

– зазначив Михайло Федоров.

Завдання можна буде надсилати вчителям просто в застосунку. Долучитися до проєкту можуть як великі компанії, так і локальні бізнеси – важливо, щоб мотиваційні бонуси були доступні дітям по всій країні.

Яким буде ШІ у Мрії: інструменти на базі штучного інтелекту для вчителів та учнів

У 2025 році в освітній платформі "Мрія" з'являться перші функції на базі штучного інтелекту. Це автоматичний конструктор тестів для вчителів та рекомендаційна система в бібліотеці контенту для дітей, батьків і педагогів.

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ШІ в Мрії / Інфографіка Мінцифри

Інструмент дозволить вчителям створювати тести за кілька кліків на основі програми уроку, підручників чи власних матеріалів. Система також оцінюватиме відповіді та надаватиме попередній бал. Функціонал стане доступним з весни 2025 року.



Бібліотека контенту в Мрії / Інфографіка Мінцифри

Ми працюємо над впровадженням штучного інтелекту у Мрії. Зокрема, AI допомагатиме будувати індивідуальну освітню траєкторію. Система бачить сильні сторони дитини, розуміє, що потрібно підтягнути і як вирішити проблему. Також AI підбиратиме контент для дітей, адже Мрія – це також про саморозвиток. У застосунку вже є бібліотека контенту на понад 5 тисяч відео й аудіо для дітей, батьків та вчителів. Тож Мрія також рекомендуватиме контент, який буде цікавим і потрібним саме вам,

– пояснив голова Мінцифри.

Рекомендаційна система працюватиме за принципом стримінгових платформ, але з фокусом на освітні цілі. Вона аналізуватиме інтереси користувача та пропонуватиме релевантний навчальний контент.

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Функціонал розроблений на основі досліджень та інтервʼю з освітянами, батьками й дітьми, а також з урахуванням міжнародного досвіду таких проєктів, як Khanmigo та Magic School.

Запорізька область першою повністю переходить на освітню екосистему Мрія

Усі школи Запорізької області та міста Запоріжжя підключаються до державної освітньої екосистеми "Мрія". Це перший регіон в Україні, який запроваджує платформу системно – одночасно на рівні всієї області. Екосистема вже охоплює 318 шкіл та понад 120 тисяч учасників освітнього процесу.

Як пояснив Федоров:

Запорізька область стала першою, де "Мрію" впроваджують системно. Саме тут, разом із Президентом, ми дали старт масштабному переходу на екосистему. Сьогодні всі школи Запорізької області та міста Запоріжжя – в процесі підключення до державної освітньої екосистеми. Це не просто цифровізація. Це – про рівний доступ до освіти, незалежно від обставин.

У 2025 році "Мрія" планує охопити 2000 шкіл. Наразі платформа працює у 150 закладах, ще 1400 – у процесі підключення.