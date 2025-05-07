Мрія не лише спрощує навчальний процес, автоматизує рутину, а й додає інструменти гейміфікації, штучного інтелекту та забезпечує доступ до якісного контенту – від уроків до позашкільних активностей, пише 24 Канал. Долучитися можна безоплатно, добровільно і з будь-якого куточка країни.

Це цікаво "Мрія" для учнів, вчителів і батьків: як і коли запрацює освітній додаток для всіх шкіл України

Чимало учнів та вчителів уже відчули переваги користування Мрією. Застосунок не лише спростив їм життя у час війни, а й дозволив не втратити зв'язок одні з одними. Тепер вони демонструють на власному прикладі, як покращити свій навчальний процес, аби мати час на створення наукових винаходів, які змінюють наше суспільство.

Які цікаві ідеї можна почерпнути для себе та активно застосовувати на практиці, розповідаємо на прикладах освітян та школярів, яких на нові звершення, попри обставини, надихнула Мрія. І назавжди змінила їхнє життя на навчання.



Гейміфікація у Мрії / Інфографіка Мінцифри

Історії освітян та школярів, які надихають на зміни

Зберегти зв'язок та інформацію

Пані Любов – директорка Гуляйпільської школи, яка через російську агресію залишилася без стін, але не без учнів і учениць. Серед головних викликів було: налагодити роботу команди на відстані, зберегти зв'язок із батьками та забезпечити безперервне навчання учнів та учениць. Ці труднощі спонукали долучитися до бета-тесту Мрії.

Мрія створила умови для ефективної організації дистанційного навчання. Спростила роботу вчителів, покращила комунікацію між усіма учасниками освітнього процесу, допомагає в підтримці і розвитку дітей. І, звісно, зменшила паперову бюрократію,

– каже директорка.

Також у Мрії вона бачить статистику роботи всіх вчителів, їхні календарно-тематичні плани, динаміку навчання учнів.

Для вчителів улюбленими функціями є заповнення електронних журналів, змога автоматично завантажити календарно-тематичне планування на весь навчальний період, автоматичний підрахунок середнього значення результатів навчання, особливо за групами результатів у 5 – 7 класах НУШ,

– уточнює вона.

Директорка Гуляйпільської школи / фото Мрії

Учні створюють роботів

А у виховному комплексі під Запоріжжям учитель інформатики Вадим Рабешко надихає дітей створювати роботів, освоювати програмування та використовувати технології на користь суспільству. Його вихованці також беруть участь у змаганнях з робототехніки. Вадим теж активно використовує 3D-принтер для навчальних проєктів.

Я хочу, щоб діти не просто користувалися технологіями, а й розуміли, як вони працюють, і навіть створювали власні рішення,

– зізнається вчитель.

Вадим також – адміністратор навчального процесу у Мрії: він публікує розклад, навчальні плани, допомагає колегам розібратися з новими технологіями. Особливо підтримує колег, яким складно адаптуватися до цифрових змін.

Учитель Вадим Рабешко / фото Мрії

Школярі стають авторами наукових відкриттів

Учитель фізики та астрономії Денис Полевіченко у селі Михайлівка, що на Запоріжжі, навчає дітей не тільки за підручниками і параграфами, а й із телескопом і камерою для фіксації небесних тіл. Школярі навіть мають можливість створювати справжні наукові відкриття. Вони вже разом з учителем створили наукову роботу для Малої академії наук. У команді змогли модифікувати телескоп і навіть розробили пристрій, який автоматично обертає його слідом за небесними тілами. До цього доводилося вручну налаштовувати напрямок.

Роботи учнів Полевіченка не раз отримували призові місця на конкурсах МАН. Наприклад, вони досліджували "вібрацію" Місяця – явище, через яке з Землі можна побачити трохи більше, ніж половину його поверхні. Або ж аналізували, як нагріваються й охолоджуються сучасні будівельні панелі. І навіть розраховували діаметри місячних кратерів.

Учитель також у викладанні активно використовує 3D-принтер. Він не лише надихає учнів на дослідження, а й сам постійно вчиться. Його мрія – створити в школі сучасний STEM-центр, де діти не просто вивчатимуть фізику та астрономію, а й зможуть будувати власні експериментальні установки.

Учитель Денис Полевіченко / фото Мрії

Школяр створює майбутнє технологій

Віталій Рабешко на власному прикладі демонструє, як паралельно з навчанням можна створювати власні технічні розробки, програмувати роботів і брати при цьому участь у всеукраїнських змаганнях.

Учень 10-А класу уже став призером олімпіад з інформатики, брав участь у технофестивалях і отримував нагороди за досягнення в робототехніці. Зізнається: робототехніка надає йому можливість створювати щось нове, розв'язувати складні завдання та втілювати ідеї в життя. Реалізація сміливих ідей дозволяє йому рухатися до кар'єри інженера та розробника.



Учень Віталік / фото Мрії

"Учитель не має вказувати, а направляти"

Анна Перегон викладає біологію та хімію одразу у двох школах. Одна з них – у Гуляйполі в Запорізькій області, не так далеко від лінії фронту. Тож вона підтримує учнів, адже сама знає, як це – переїжджати через бойові дії. Тому вчить учнів не лише здобувати знання, а їх довіряти та поважати. На її уроках діти не бояться помилитися, адже вона переконана: "Учитель не має вказувати, а направляти".

Пані Анна каже: використання Мрії значно спрощує її роботу – завдяки зручним колонкам у журналі, автоматичному підрахунку оцінок та календарному плануванню їй вдається швидше впоратися з роботою для 12 класів, ніж із 6 у школі, яка використовує іншу платформу.

Попри те, що їй доводиться постійно моніторити ситуацію й вирішувати, чи бігти в укриття під час авіаударів по Запоріжжю керованими авіабомбами, вона не припиняє викладати. Бо для неї навчання – це не просто передача знань, а можливість бути поруч із тими, хто цього потребує.

Учителька Анна Перегон / фото Мрії

Не пропустити дедлайн

10-класник Максим Заборський через війну разом із мамою та старшим братом виїхав до Німеччини. Однак продовжує навчання в рідному ліцеї дистанційно. При цьому зберігає високий рівень досягнень, а вільний час присвячує спорту. За оцінками стежить через застосунок Мрія. Також відмічає там виконані домашні завдання та використовує план дня, щоб організувати свій час. Це допомагає йому тримати фокус і не пропускати дедлайнів.

Учень Максим / фото Мрії

Зберігати фокус на майбутньому

Олена Селютіна – директорка Нікопольського ліцею. На початку війни займалася евакуацією дітей. Згодом заклад освіти почав працювати дистанційно, однак діти і вчителі були "розкидані" не лише по Україні, а й за її межами. Тож вона розуміла: один із ключових викликів – забезпечити збереження даних, аби діти мали доступ до своїх табелів, оцінок, розкладу.

Мрія стала відповіддю на багато запитів. Олена згадує: побачила оголошення про пілот проєкту в соцмережах і подала заявку. Вона прагнула, щоб у школі був інструмент, який дозволяє працювати за будь-яких умов.

Як мама, яка сама користується Мрією, Олена відзначає її зручність. Вона слідкує за успішністю доньки, зіставляючи розклад із навчанням у польській школі.

Мрія – це не лише про оцінки. Це про зв'язок. У час, коли за вікном вибухи, вона дає можливість дітям і вчителям працювати далі,

– підсумовує Олена.

Адже ліцей працює в умовах постійних обстрілів. Олена контролює, чи всі вчителі на зв'язку, і, якщо потрібно, допомагає колегам. Її історія – приклад того, як навіть у найскладніших умовах можна зберігати фокус на майбутньому.

Директорки Олена Селютіна / фото Мрії

Підтримка перед вступом

11-класниця Пелепецька Дар'я переїхала з тимчасово окупованого Енергодара до Південноукраїнська. Мріє займатися журналістикою. Випускний рік для неї – це не лише підготовка до іспитів, а й нові виклики. Нове місто, повітряні тривоги, уроки в укриттях. Попри це, школярка не втрачає фокус. У цьому їй допомагає Мрія. Учениця користується застосунком, щоб відстежувати динаміку досягнень, слідкувати за домашніми завданнями та планувати свій час.

Учениця Дар'я / фото Мрії

Впоратися з навантаженням

Олена Семенюк живе між двома містами. Її рідний Вознесенськ став форпостом на Миколаївщині, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тепер вона викладає англійську в Південноукраїнську. Також є класною керівницею сьомого класу, але регулярно повертається до рідного міста, щоб бути поруч із родиною.

Цього року її клас одночасно перейшов на НУШ і почав працювати з Мрією. Освітня екосистема допомагає вчительці впоратися з навантаженням: усі оцінки, плани та завдання тепер в одній екосистемі. Каже, що так виставити оцінки стало значно простіше.

Мрія також полегшила спілкування з батьками: тепер вся інформація доступна онлайн. Її учні з Мрії дізнаються домашні завдання та розклад. Це допомагає їм краще планувати час та організовувати навчання.

Учителька Олена Семенюк / фото Мрії

Ці історії ще раз підкреслюють, як важливо навіть у складаний час не втратити шанс на навчання та зв'язок з рідними. А завдяки технологіям МРІЯти, постійно розвиватися та втілювати свої мрії у життя ще зі шкільної парти.