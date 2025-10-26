Правительство уже работает над новым направлением – Мрия Дошкольного образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале первого вице-премьера Михаила Федорова.

Что известно о Мрии Дошкольного образования?

Впервые Мрия объединяет два образовательных звена – дошкольного образования и школу.

Это важный этап в создании единой цифровой экосистемы, сопровождающей ребенка от первых шагов в саду до получения образования,

– говорит Федоров.

Он также рассказал об основных изменениях:

Пилотирование дошкольного образования : воспитатели смогут легко вести учет занятий, посещения и питания, а родители – видеть достижения и настроение ребенка.

Внедрение геймификации: бизнес сможет поддерживать детей и молодежь : бизнес сможет поддерживать детей и молодежь через Мечту и предоставлять бонусы или полезные предложения для обучения.

Обновление правил для контента: материалы, интерактивы и видео будут проходить прозрачный отбор с участием государства.

Чиновник убежден, что Мрия делает жизнь проще для всех участников образовательного процесса.

Можно уже оставить заявку, чтобы подключить свое учебное заведение к Мрии.

Что известно о работе Мрии?