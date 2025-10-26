Правительство уже работает над новым направлением – Мрия Дошкольного образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале первого вице-премьера Михаила Федорова.

Что известно о Мрии Дошкольного образования?

Впервые Мрия объединяет два образовательных звена – дошкольного образования и школу.

Это важный этап в создании единой цифровой экосистемы, сопровождающей ребенка от первых шагов в саду до получения образования,
– говорит Федоров.

Он также рассказал об основных изменениях:

  • Пилотирование дошкольного образования: воспитатели смогут легко вести учет занятий, посещения и питания, а родители – видеть достижения и настроение ребенка.

  • Внедрение геймификации: бизнес сможет поддерживать детей и молодежь: бизнес сможет поддерживать детей и молодежь через Мечту и предоставлять бонусы или полезные предложения для обучения.

  • Обновление правил для контента: материалы, интерактивы и видео будут проходить прозрачный отбор с участием государства.

Чиновник убежден, что Мрия делает жизнь проще для всех участников образовательного процесса.

Можно уже оставить заявку, чтобы подключить свое учебное заведение к Мрии.

Что известно о работе Мрии?

  • Мрия – это национальная цифровая образовательная экосистема, которая объединяет школьников, учителей, родителей и администрации в единой среде.

  • Она упрощает учебный процесс, автоматизирует рутину, добавляет инструменты геймификации, искусственного интеллекта и открывает доступ к качественному контенту – от уроков до внешкольных активностей.

  • Все здесь бесплатно, добровольно и доступно из любого уголка страны.

  • По состоянию на 1 сентября в Украине более двух тысяч школ в 24 областях начали учебный год вместе с образовательным приложением Мрия.