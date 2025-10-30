Навколо школи облаштовують територію. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, зазначає 24 Канал.
Дивіться також Додали гейміфікації: для учнів у Мрії запроваджують новий рівень мотивації
Коли школа відчинить двері?
Заклад освіти розташований на вулиці Варшавській. У ньому ще мають облаштувати терасу, пандус та встановити майданчики з батутами.
Фактично від сьогодні починаємо зворотний відлік до заїзду першачків у свої класи. Упевнений, їм сподобається, бо мені вже дуже навіть. Меблі, парти, шафи, освітлення, вигляд з панорамного вікна – дуже по-сучасному стильно і водночас комфортно. Те саме можна казати і про учительську. Впевнений, вчителі оцінять,
– вважає Зубач.
Школу планують відкрити до кінця 2025 року. Вона матиме один поверх. Там зможуть розміститися 100 першокласників.
Роботи виконують за кошти благодійників.
До теми Коли стартують осінні канікули у Львові: точні дати для усіх шкіл
Коли осінні канікули у школах Львова?
- Канікули для більшості учнів львівських шкіл розпочалися в останній тиждень жовтня.
- У кількох закладах освіти школярі йдуть на відпочинок за іншим графіком.
- Кожна школа в Україні самостійно ухвалює рішення щодо проведення канікул та загалом затверджує структуру навчального року.
- Детальні графіки відпочинку учнів у Львові можна переглянути за посиланням.